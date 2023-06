Unicef, in aumento i lavoratori minorenni in Italia. Mattarella: "Schiavi invisibili"

Spesso erroneamente si pensa che il lavoro minorile sia un fenomeno circoscritto ai paesi in via di sviluppo. Eppure in Italia sono oltre 336 mila i bambini e gli adolescenti tra i 7 e i 15 anni che hanno avuto esperienze lavorative: è l'allarme lanciato dall'associazione Save the Children nel rapporto “Non è un gioco” (Scarica qui il documento).



Oltre al rischio per la propria salute e il proprio benessere psicofisico, i bambini e gli adolescenti che iniziano a lavorare prima dell’età legale consentita, senza alcuna tutela giuridica, rischiano di vedere compromesso il loro percorso di apprendimento e di sviluppo, alimentando notevolmente il circolo vizioso di povertà ed esclusione, anche in età adulta. In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, istituita nel 2002, Unicef Italia ha presentato il primo rapporto statistico sul tema. Secondo i dati, nel 2022 i lavoratori minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati quasi 69.601, in aumento rispetto ai 51.845 del 2021 e ai 35.505 del 2020. La posizione di "dipendente" raccoglie la maggiore percentuale di lavoratori, seguita da "operai agricoli" e "voucher". Nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021, rileva il dossier che si intitola "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro", le denunce di infortunio di minorenni sotto i 19 anni presentate all'Inail a livello nazionale ammontano a 352.140 di cui: 223.262 per i minorenni fino a 14 anni (erano 31.857 nel 2021 e 18.534 nel 2020) e 128.878 nella fascia di età 15-19 anni (erano 18.923 nel 2021 e 11.707 nel 2020).

I dati Le cinque regioni con il maggior numero di ragazzi fino a 19 anni occupati complessivamente nell'arco dei cinque anni presi in esame sono rispettivamente: Lombardia (240.252), Veneto (155.987), Emilia Romagna (134.694), Lazio (119.256) e Puglia (108.867). Dei 310.287 minorenni fino a 19 anni coinvolti nel lavoro nel 2021, 193.138 sono maschi e 117.149 sono femmine - in aumento rispetto ai 154.194 maschi e le 89.674 femmine nel 2020. Il maggiore impiego di lavoratori di sesso maschile entro i 19 anni rispetto a lavoratrici di sesso femminile, mostra la tendenza delle donne a essere più istruite degli uomini; il 65,3% delle donne ha almeno un diploma (rispetto al 60,1% degli uomini); le laureate arrivano al 23,1% (rispetto al 16,8% degli uomini) (ISTAT, 2022). Si può osservare che il divario di genere nel tasso di occupazione (55,7% contro 75,8%) si riduce al crescere del livello di istruzione (31,7 punti per i titoli bassi, 20,3 per i medi e 7,3 punti per gli alti) (ISTAT, 2022). Inoltre, per le giovani donne che decidono di abbandonare gli studi, ottenendo al più un titolo secondario inferiore, le possibilità di occupazione rispetto ai loro coetanei maschi sono di gran lunga minori (20,8% rispetto a 41,9%) (ISTAT, 2022).

Il Veneto è la regione con più morti sul lavoro tra i ragazzi Le regioni con le percentuali più elevate di denunce totali di infortunio nel quinquennio (2017-2021) dei lavoratori sotto i 19 anni sono: Lombardia (76.942), Emilia Romagna (40.000), Veneto (39.810) e Piemonte (31.997) che da sole ricoprono più del 50% delle denunce di infortunio nazionali. Emerge un divario territoriale rappresentato da un Nord Italia caratterizzato da elevati tassi di denuncia di infortuni sul lavoro da parte dei minorenni, e da un Sud Italia e isole caratterizzati da numeri nettamente inferiori di denunce. Questo netto divario tra Nord e Sud induce a riflettere su come minori denunce di infortunio sul lavoro da parte di minori non rappresentino necessariamente maggiore sicurezza sul lavoro in Regioni quali Campania, Puglia e Calabria. Di conseguenza - sottolinea Unicef - sarebbe opportuno interrogarsi sui motivi che inducono i giovani lavoratori a denunciare maggiormente un infortunio al Nord piuttosto che al Sud. Si potrebbe pensare ad un lavoro sommerso e a minori opportunità di lavoro. Sebbene il numero di denunce di infortunio sia stato maggiore nella fascia di età sotto i 14 anni, gli infortuni con esito mortale sono fortemente sbilanciati verso la fascia di età 15-19 anni. In cinque anni, tra il 2017 e il 2021 sono stati 74 i ragazzi morti in incidenti sul lavoro. La maggior parte di loro, 67, aveva un'età compresa tra 15 e 19 anni, gli altri 7 meno di 14. La Regione Veneto rappresenta la prima Regione per infortuni con esito mortale. Abruzzo, Basilicata, Sardegna, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta non registrano nessun infortunio con esito mortale nel quinquennio preso in esame.

Lavoro minorile nel mondo I dati sul lavoro minorile sono in crescita in tutto il mondo. Secondo l'ultimo rapporto congiunto Unicef-Ilo sono 160 milioni i bambini e gli adolescenti tra i 5 e i 17 anni costretti a lavorare. Inoltre si registra un incremento di 8,4 milioni di bambini negli ultimi 4 anni: numeri allarmanti che mostrano come i progressi per porre fine al lavoro minorile si sono arrestati per la prima volta in 20 anni, invertendo il precedente trend che vedeva il lavoro minorile diminuire di 94 milioni tra il 2000 e il 2016.

Getty Sono 160 milioni i bambini e gli adolescenti tra i 5 e i 17 anni costretti a lavorare nel mondo (Unicef/Oil)