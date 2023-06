Università, la migliore del mondo è il Mit. In Italia il Politecnico di Milano è primo

Il Massachusetts Institute of Technology resta saldo in vetta alla classifica delle migliori università del mondo per il dodicesimo anno consecutivo, seguito dall'Università di Cambridge, al secondo posto, e da Oxford che guadagna una posizione. Sono i risultati della ventesima edizione della QS World University Rankings, diffusa in queste ore, che vede le università italiane migliorare o mantenere la loro posizione. Sul podio nazionale ci sono il Politecnico di Milano, 123mo al mondo (sale 16 posizioni), il risultato migliore mai ottenuto dall'ateneo in questa classifica, poi la Sapienza al 134° posto, anche qui il miglior risultato mai ottenuto, seguita al terzo posto nella graduatoria dall'Università di Bologna (154°). L'agenzia QS stima che nel mondo ci siano oltre 18.000 università.

La scalata del Politecnico di Milano L'ateneo si classifica quest'anno al 123º posto su un totale di 1500 università globali, scalando 16 posizioni rispetto all'anno scorso. Per la prima volta il Politecnico di Milano entra nel top 9% delle università di eccellenza globali. Un risultato reso possibile grazie a importanti fattori, che hanno contribuito al raggiungimento di questa posizione. Tra questi la reputazione accademica e aziendale dove è passato dalla 96° alla 94° posizione. Anche gli indicatori di internazionalizzazione, come il numero di docenti e studenti internazionali (International Faculty Staff e International Students), premiano il Politecnico. Così come il punteggio elevato ottenuto nell'indicatore che valuta il livello di collaborazione internazionale nella ricerca scientifica. Questi dati confermano gli ottimi risultati del Politecnico di Milano, che si posiziona tra le prime 20 università al mondo in Design, Architettura e Ingegneria, secondo la classifica delle migliori università per ambito disciplinare, il QS World University Rankings by Subject 2023 pubblicata lo scorso marzo. In Design e Architettura il Politecnico si classifica all'8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria si posiziona nel top 20 mondiale, attestandosi in 18° posizione. “Questo importante posizionamento nel World University Ranking di QS rappresenta un traguardo significativo per il Politecnico di Milano, testimoniando il costante impegno dell'ateneo verso l'eccellenza accademica e la promozione della ricerca scientifica di livello internazionale - commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano.

La Sapienza prima in Italia per la ricerca e le prospettive occupazionali La Sapienza ha ottenuto il primato italiano negli indicatori relativi alle collaborazioni internazionali di ricerca scientifica e alle prospettive occupazionali dei laureati collocandosi al top delle università generaliste. Inoltre, l'Ateneo si colloca tra le prime 100 università al mondo in ulteriori due indicatori: reputazione accademica e impegno nella sostenibilità. Nella reputazione aziendale ha scalato 33 posizioni rispetto alla precedente edizione, collocandosi al terzo posto a livello nazionale. “Sapienza - dichiara la rettrice Antonella Polimeni - prosegue l'ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che il nostro Ateneo riscuote a livello internazionale. Il risultato di quest'anno in particolare è il migliore mai raggiunto nella classifica Qs”.

(Flikr/Simone Ramella) Università La Sapienza, La Minerva

Bene anche Padova, Torino e Napoli La Qs World University Ranking è la classifica dell'agenzia britannica Quacquarelli Symonds tra le più importanti in ambito internazionale. Valuta le migliori università nel mondo e fornisce strumenti di conoscenza e comparazione per le scelte di studio e di vita, di carriera scientifica e anche per valutazioni di politiche internazionali. In questa edizione sono state analizzate 2.963 università (quasi 500 in più rispetto all'edizione precedente), di 104 Paesi differenti; solo per le prime 1500 istituzioni sono stati resi pubblici i risultati della valutazione. Inoltre sono state analizzate oltre 17 milioni di pubblicazioni e 141 milioni di citazioni. In Italia, in particolare, sono state prese in considerazione 42 istituzioni. In questa classifica si piazzano bene anche l'Università di Padova (al quarto posto in Italia, 219ma su scala globale) e il Politecnico di Torino, che arriva quinto. Per vedere una università del sud bisogna arrivare al settimo posto, con la Federico II di Napoli.

Getty Massachusetts Institute of Technology