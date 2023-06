Usa, la Corte Suprema boccia la norma di Biden per azzerare i debiti universitari. È ancora scontro

La Corte Suprema ha bocciato il piano del presidente Joe Biden per cancellare il debito studentesco per milioni di americani. Lo riportano i media Usa. La misura del presidente vale 400 miliardi di dollari e cancella il debito studentesco per 40 milioni di americani.

La Casa Bianca, in disaccordo con la decisione della Corte, annuncia contromisure. Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, il capo della Casa Bianca è pronto ad annunciare nuove misure a tutela di chi ha un debito studentesco: l'amministrazione intende “chiarire ai titolari di debito e alle loro famiglie che i repubblicani sono responsabili del fatto che viene negato loro un aiuto per il quale Biden si stava battendo”.

Risale solo a poche ore fa, tra l’altro, la protesta di Joe Biden – sempre in tema universitario – contro il massimo organo giurisdizionale degli Stati Uniti, criticato per “non essere in linea con il Paese”: dopo la controversa sentenza con cui la Corte aveva cancellato l'azione affermativa nell'accesso ai college, il presidente Usa aveva sbottato: “Penso che questa Corte sia fuori fase con il sistema di valori fondamentali del popolo americano” e che “la grande maggioranza degli americani non sia d'accordo con le sue recenti decisioni”, aveva detto in una intervista a Msnbc. La Corte Suprema “può fare molti danni”, ma si è detto contrario ad un suo allargamento per riequilibrarla.