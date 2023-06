Usa, candidatura al vetriolo per Mike Pence: "Trump ha sbagliato e sbaglia anche oggi"

"Il 6 gennaio è stato un giorno tragico per la nostra Nazione, le parole del presidente Trump sono state avventate e hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti quelli che erano al Campidoglio. Ma io ho fatto il mio dovere: difendere la Costituzione americana. È stato un giorno difficile e io ho scelto la Costituzione. Trump ha sbagliato allora e sbaglia adesso". E' una candidatura che si annuncia molto critica verso il suo rivale, quella di Mike Pence ex vicepresidente alla Casa Bianca che quel 6 gennaio del 2021, il giorno dell'assalto al Campidoglio americano - considerata forse la pagine più nera della recente storia della democrazia negli Stati Uniti - si rifiutò di assecondare l'ex presidente Trump che gli chiedeva di sovvertire il risultato elettorale.

Nel giorno del suo compleanno, il 64enne repubblicano non la manda a dire e citando diverse volte la parola Dio, confida a chi lo ascolta il motivo del suo impegno “Gli Stati Uniti sono in grave difficoltà. Joe Biden ha indebolito l'America”, punto di vista condiviso dal Partito.

Ma "Nonostante la chiarezza della nostra Costituzione il mio ex compagno di corsa continua a insistere sul fatto che avrei avuto il diritto di ribaltare le elezioni, rifiutando alcuni voti. Ma allora il presidente Trump aveva torto, e ora ha torto", ha detto l'esponente del partito di impronta conservatrice e antiabortista.

Con Pence salgono a 12 i candidati che inseguono la nomination del partito Repubblicano per la corsa alla Casa Bianca del 2024. In testa alla lista dei favoriti ci sono i big del partito: in pole Ron De Santis, governatore della Florida, Nikki Haley, l’unica donna ex ambasciatrice all’Onu, Tim Scott senatore della Carolina del Sud, Chris Christie, governatore del New Jersey.

Ma il candidato più forte del partito, secondo i sondaggi, resterebbe ancora il tycoon. Per vincere l'ex presidente avrebbe bisogno di molti voti ma anche di avere la meglio nelle inchieste che lo riguardano: sia quelle che lo vedono coinvlto in scandali sessuali - il caso dell'ex pornostar Stormy Daniels e quello denunciato dalla scrittrice Jean carroll - che quelle sui documenti segreti di cui si era illegalmente impossessato, portandoli nella sua residenza a Mar-a-Lago.

Politico fa sapere che i pubblici ministeri federali gli hanno appena notificato di essere oggetto di un'indagine penale. La notifica firmata dal procuratore speciale Jack Smith, potrebbe essere l'inizio di un processo di incriminazione nei confronti dell'ex presidente americano.