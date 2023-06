Usa, morto in carcere Ted Kaczynski: noto come "Unabomber", piazzò 16 bombe tra 1978 e il 1995

Theodore "Ted" Kaczynski, matematico ad Harvard, noto come "Unabomber", è morto in una prigione federale, come ha dichiarato all'Associated Press un portavoce del Bureau of Prisons. Kaczynski è stato trovato morto intorno alle 8 del mattino in una prigione federale in North Carolina. Era stato trasferito nella struttura medica della prigione federale in North Carolina dopo aver trascorso due decenni in una prigione federale di massima sicurezza in Colorado per una serie di attentati che avevano come obiettivo degli scienziati. Kaczynski stava scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata dopo il suo arresto nel 1996 nella baita primitiva dove viveva nel Montana occidentale. Si è dichiarato colpevole di aver provocato 16 esplosioni che hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre 23 in varie parti del Paese tra il 1978 e il 1995.

Anni prima degli attentati dell'11 settembre e dell'invio di antrace, le micidiali bombe fatte in casa di Unabomber hanno cambiato il modo in cui gli americani spedivano i pacchi e salivano sugli aerei, fino a bloccare virtualmente i viaggi aerei sulla costa occidentale nel luglio 1995. Nel settembre 1995 costrinse il Washington Post, in collaborazione con il New York Times, a prendere la sofferta decisione di pubblicare il suo manifesto di 35.000 parole, "La società industriale e il suo futuro", che sosteneva che la società moderna e la tecnologia stavano portando a un senso di impotenza e di alienazione, ma che lo portò alla rovina.