Vaccini contro il cancro. Şahin e Türeci: “Strategie terapeutiche e personalizzate a mRna nel 2030”

Perseveranza, coraggio e umiltà. Sono questi gli ingredienti necessari quando si fa ricerca, tre elementi che quotidianamente guidano il lavoro di molti scienziati e che sono stati la bussola di Uğur Şahin e Özlem Türeci quando ebbero l’intuizione del vaccino che avrebbe rivoluzionato la vita di tutti noi, mentre combattevamo a mani nude la battaglia contro il Covid 19.

Era il 24 gennaio 2020 quando l’immunologo Uğur Şahin lesse di una nuova malattia respiratoria che si stava pericolosamente diffondendo a Wuhan, in Cina. Non avrebbe mai immaginato che la notizia, relegata nelle pagine scientifiche dello “Spiegel”, avrebbe cambiato la vita dell’intera collettività.

Nella piccola azienda che avevano fondato insieme a Özlem Türeci, la BioNTech, stavano conducendo da anni studi su una molecola che fino ad allora non aveva destato l’interesse dei ricercatori chiamata mRNA o RNA messaggero, per svilupparne le potenzialità per contrastare il cancro.

Quando il Covid-19 divenne una tragica realtà per il mondo intero, Uğur e Özlem ebbero l’idea di applicare le loro ricerche alla costruzione di un vaccino efficace. Un percorso faticoso, impervio, che in nove mesi ha portato alla realizzazione, in sodalizio con Pfizer, del primo vaccino approvato contro il coronavirus.

A distanza di 3 anni ripercorriamo quelle tappe, in occasione di una cerimonia importante che si è svolta all’Accademia dei Lincei di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il conferimento del premio internazionale Feltrinelli 2023 per la Medicina a Uğur Şahin e Özlem Türeci.

Oggi si aprono nuove sfide per i due scienziati, le loro ricerche hanno ampliato lo studio di vaccini terapeutici contro il cancro a Rna messaggero che potrebbero essere disponibili entro questo decennio.

Abbiamo incontrato Uğur Şahin e Özlem Türeci a margine della cerimonia e a loro abbiamo posto importanti interrogativi.

La vostra ricerca si è concentrata sullo studio del sistema immunitario e dello sviluppo di varie modalità terapeutiche come la tecnologia mRNA contro il cancro molto prima dello scoppio della pandemia e dello sviluppo di un vaccino contro il Covid 19. E’ vero che entro il 2030 possiamo sperare di avere delle terapie basate sull’mRNA contro il cancro?

“Si, noi e altri scienziati stiamo sviluppando dei vaccini contro il cancro quindi i risultati degli studi clinici sono incoraggianti e se le cose continueranno in questo modo ci aspettiamo che per il 2030 potrebbero essere disponibili dei vaccini su base mRNA per alcuni pazienti oncologici”.

Si tratta di vaccini terapeutici per il trattamento del cancro non per prevenire la malattia. Quali saranno i tumori più curabili secondo i vostri studi?

“Si, è vero, è corretto, si tratta di vaccini utilizzabili una volta che il tumore è già presente, stiamo facendo degli studi su diversi tipi di tumore tra cui melanoma, il cancro del colon retto e anche il cancro del pancreas. Queste potrebbero essere le prime tipologie di tumore per le quali i vaccini contro il cancro potrebbero arrivare ai pazienti. Bisogna innanzitutto fare una selezione per tipologia di tumore, poi svolgere lo studio clinico con centinaia di pazienti per quella tipologia di tumore e, una volta raccolti i dati che mostrano che quel vaccino funziona rispetto allo standard di cura per quella tipologia di tumore allora si ha l’approvazione per quella tipologia di pazienti che possono ricevere il vaccino”.

Come funzioneranno questi vaccini personalizzati e quali sono le differenze rispetto a quello contro il Covid-19?

“Questi vaccini personalizzati sono mirati per cui una volta che il paziente ha ricevuto una diagnosi di cancro verrà preso un campione del suo tumore per individuare le caratteristiche molecolari del cancro di quel paziente. Il vaccino sarà quindi specifico per quelle cellule cancerogene e sarà diverso per ogni singolo paziente perché ogni paziente ha un cancro unico e queste caratteristiche verranno utilizzate per sviluppare un vaccino su base mRna. Ciò vuol dire che ogni paziente avrà quindi una composizione diversa relativa al proprio tumore. Per quanto riguarda il vaccino contro il Covid invece, tutte le persone sono state vaccinate con lo stesso vaccino anti Covid”.

L’Accademia nazionale dei Lincei ha deciso di assegnare alla vostra ricerca il premio internazionale Feltrinelli per la Medicina. Cosa significa per voi questo riconoscimento e quali sono i vostri obiettivi, i vostri sogni futuri?

“Questo riconoscimento per noi è un grande onore, ci sentiamo privilegiati, si tratta di uno dei premi italiani più importanti e ci siamo ricordati dei primi giorni del Covid 19, quando l’Italia è stata colpita molto duramente dalla pandemia. Sentiamo la responsabilità di continuare la nostra ricerca e ci dedicheremo a continuare la nostra ricerca sui vaccini mRNA per le malattie infettive, ad esempio per la malaria, per la tubercolosi e naturalmente a trovare nuovi trattamenti contro il cancro. Vi sono milioni di persone che perdono la vita ogni anno a causa di queste malattie”.

A che punto sono le sperimentazioni per questo tipo di vaccini?

“Le sperimentazioni sono già in corso. Abbiamo già trattato centinaia di pazienti con i vaccini. Gli studi clinici richiedono molto tempo in oncologia ed è necessario avere un certo numero di pazienti. Abbiamo un’esperienza molto promettente. Le sperimentazioni prevedono 3 fasi: la fase 1, 2 e 3. Attualmente ci troviamo nella fase 2 degli studi clinici”.