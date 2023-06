Maturità, Valditara: "Ok a commissioni interne per gli studenti alluvionati"

"Bisogna predisporre un esame semplificato, magari solo orale come fu per il terremoto di 11anni fa, per i ragazzi che hanno subito l'alluvione". E' la richiesta che il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale ha fatto al ministero a proposito dell'esame di maturità. "Ringrazio il ministero per la disponibilità - ha detto all'Ansa il sindaco - c'è un'interlocuzione in corso: io credo che ragazzi che hanno subito il trauma, hanno perso tutto, compresi i libri di studio, non possano sostenere un esame normale in queste condizioni".

"Sarà positiva la risposta" del ministero dell'Istruzione e del Merito alla richiesta degli studenti delle province di Ravenna e Forlì Cesena, colpite dall'alluvione, di introdurre commissioni completamente interne per gli esami di Stato, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara a margine di un convegno a Milano.

Dopo il fondo di 20 milioni di euro istituito per supportare le scuole nell’acquisizione di beni per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico, il ministro Valditara aveva promesso altre norme per la semplificazione come previsto per gli interventi di somma urgenza.