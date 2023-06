Varsavia, è il giorno del Pride. Sfila anche l'ambasciatore Usa: "L'America abbraccia l'uguaglianza"

C’è anche una presenza importante, quest’anno, nella parata annuale del Pride di Varsavia: è l'ambasciatore degli Stati Uniti presso il governo polacco, che ha sfilato insieme ai manifestanti e agli attivisti per lanciare un chiaro messaggio, da parte di Washington, circa l’assoluta contrarietà Usa alla discriminazione delle persone Lgbtqi+, in un Paese in cui un’intera comunità sta affrontando la dura lotta per la tutela e il rispetto dei diritti civili.

“L'America abbraccia l'uguaglianza” ha detto Mark Brzezinski, il rappresentante dell’amministrazione Biden a Varsavia, mentre marciava con più di 30 altri membri dell'ambasciata statunitense e insieme ai rappresentanti di Canada, Austria e altri Paesi occidentali nella Equality Parade. Presenti anche alcuni rappresentanti del governo di Kiev, come Kostiantyn Koshelenko, ministro per la Transizione digitale, che ha twittato: “Il Pride a Varsavia è incredibile! Qui si può sentire lo spirito di libertà e uguaglianza. E c'è anche un'atmosfera positiva e appagante”, sottolineando come fosse bello vedere, tra quelle arcobaleno, anche tante bandiere ucraine.

Negli ultimi anni i governi occidentali sono stati allarmati dal governo conservatore di Varsavia, che dipinge gay, lesbiche, bisessuali e transgender come minacce per la nazione e i suoi figli. Brzezinski ha detto all'Associated Press che la sua ambasciata “ha ricevuto notizie inquietanti di una campagna organizzata che prende di mira la comunità Lgbtqi+ polacca con odio, bugie e calunnie, nel tentativo di dividere la società. Questi tentativi di seminare divisioni non fanno altro che rafforzare la mano di coloro che cercano di indebolire la democrazia”. Per decenni la Polonia ha considerato Washington il suo principale garante della sicurezza, ma l'importanza della protezione degli Stati Uniti è cresciuta solo con la guerra che si sta svolgendo al di là del confine con l'Ucraina. Gli Stati Uniti sono visti anche come un garante della protezione della comunità Lgbtqi+, che qualche anno fa lottava per il diritto all'unione o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma che negli ultimi tempi è stata più preoccupata per il clima di ostilità del governo e della Chiesa cattolica.

AP Photo Il Pride di Varsavia

La parata è stata un breve momento di festa e di sollievo per una comunità da tempo criticata dai leader politici come una minaccia all'identità cattolica tradizionale della nazione. I membri del collettivo Lgbtqi+ sono particolarmente preoccupati per le elezioni del prossimo autunno: il partito conservatore nazionalista al governo, Diritto e Giustizia, ha apertamente biasimato la comunità prima delle passate consultazioni, nel tentativo di mobilitare la sua base conservatrice.

AP Photo Il Pride di Varsavia