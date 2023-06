E' nato Kiki, unico pulcino in Italia di gru della Manciuria

Ha appena compiuto 10 giorni di vita, ma sui social è già una star . Parliamo di Kiki , l'unico pulcino di gru della Manciuria presente in Italia . Il piccolo vive insieme ai genitori al Parco Natura Viva di Bussolengo , sul Lago di Garda, in provincia di Verona . La specie è classificata a rischio estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

"È il terzo pulcino di una coppia molto affiatata nell'allevamento della prole - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva - Kiki zampetta ovunque pur di incontrare il lungo becco dei genitori. Insetti, invertebrati acquatici o qualche filo d'erba: i tre possono nutrirsi di tutto ciò che trovano tra il prato, lo stagno e gli arbusti."

I genitori non lo perdono mai d'occhio

“Dalla deposizione alle prime esplorazioni, passando per la schiusa - prosegue Spiezio - i genitori sono stati sempre presenti e totalmente autonomi in tutte le fasi. Il pulcino viene accudito da entrambi i genitori che a volte sembrano competere per avere le attenzioni del piccolo. Il papà non manca di anticipare mamma e piccolo sugli spostamenti esplorativi, per poi invitarli a seguirlo o tornare da loro per scarso interesse. Mamma invece, continua a cercare tra le foglie le prelibatezze da offrire a Kiki”.

Nel video diffuso dai responsabili del Parco Natura Viva i primi giorni di vita della piccola gru.