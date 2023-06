Vertice Nato, Stoltenberg: "Mosca non ha diritto di veto contro l'allargamento"

"Tutti gli alleati concordano che Mosca non ha diritto di veto contro l'allargamento della Nato". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri Nato a Oslo.

Stoltenberg: “Presto ad Ankara per l'adesione della Svezia”

Stoltenberg ha annunciato anche che si recherà ad Ankara per incontrare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per andare avanti con l'adesione della Svezia alla Nato. "Non è stato ancora deciso il giorno", ha spiegato. "Ricordiamo che tutti gli alleati hanno invitato a Madrid la Svezia e la Finlandia all'adesione", ha risposto a chi gli chiedeva come avrebbe "convinto" Erdogan a dare il via libera all'adesione di Stoccolma. "Il mio messaggio è che è nell'interesse di tutta la Nato l'adesione della Svezia, inoltre da oggi è in vigore la legge anti-terrorismo e questa è la dimostrazione che la Svezia prende sul serio la questione”. E sempre in riferimento a tutti gli impegni, soddisfatti, presi a Madrid l'anno scorso: “È ora che la Turchia e l'Ungheria inizino il processo di ratificazione".

E sull'invio di truppe supplementari in Kosovo, il segretario generale della Nato ha dichiarato che non significa che la Nato rinuncia a una soluzione politica per le crescenti tensioni nell'area. Ha spiegato che la Nato ha deciso il dispiegamento della Forza di riserva operativa e di predisporre una riserva aggiuntiva, cominciando con l'invio di 700 militari. "Vediamo aumentare le tensioni in Kosovo e abbiamo visto anche la violenza contro le forze di pace della Nato, cosa del tutto inaccettabile", ha detto il segretario, riferendosi agli scontri in cui sono stati feriti almeno 25 uomini della Kfor, compresi 11 italiani, nel Nord del Kosovo.

Sull'adesione dell'Ucraina alla Nato "sono fiducioso che troveremo un consenso e la via da seguire e abbiamo già buone discussioni informali. Siamo d'accordo su alcuni messaggi fondamentali. Solo l'anno scorso, tutti noi abbiamo convenuto che l'Ucraina diventerà un membro di questa alleanza e stiamo compiendo passi concreti comuni, perché l'Ucraina si sta muovendo verso la Nato, si stanno avvicinando sempre di più agli standard della Nato. Li abbiamo aiutati a farlo mentre parliamo e lo facciamo dal 2014. Quindi l'Ucraina è molto più vicina ora rispetto a pochi anni fa". Questo incontro, ha detto, servirà anche a discutere l'aiuto a Kiev "a lungo termine", perché bisogna fare in modo che "quando la guerra finisce, la storia non si ripeta, e quindi bisogna creare un quadro che garantisca la sicurezza dell'Ucraina".

La ministra degli Esteri francese sull'Ucraina: suo diritto scegliere di aderire alla Nato

"Riflettiamo insieme sulle garanzie di sicurezza che possiamo fornire all'Ucraina che dovrà intraprendere un percorso verso la Nato. È un principio di sovranità che tutti gli Stati possano scegliere le loro alleanze". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri francese, Cathrine Colonna.

Il ministro degli Esteri della Lituania: Bielorussia una minaccia crescente che va affrontata

"La Bielorussia non sta diventando un Paese più stabile o più amichevole, è complice della guerra e ha appena firmato un accordo per ospitare le armi tattiche nucleari (russe) nel proprio territorio, contro i suoi obblighi internazionali. Quindi noi consideriamo la Bielorussia una minaccia crescente che va affrontata. E il solo modo per affrontarla e' che l'Alleanza abbia una postura forte sul fronte est, specialmente nei Paesi baltici, che hanno i loro confini con Russia e Bielorussia". Lo ha dichiarato il ministro agli Affari esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, al suo arrivo alla riunione Nato a Oslo.