Leggi Pro-natura: il via libera dei ministri dell'Ue. Il no dell'Italia

Il Consiglio Affari Energia dell’Ue, riunito a Lussemburgo, ha adottato a maggioranza qualificata l'approccio generale sul regolamento per il ripristino degli ecosistemi. Gli Stati membri sono pronti a negoziare con l'Europarlamento, una volta che gli eurodeputati abbiano raggiunto una posizione comune. Hanno votato contro Italia, Polonia, Belgio, Paesi bassi, Austria, Finlandia e Svezia. I Paesi a favore sono stati 21. Quindi hanno espresso parere contrario sette Stati contro venti, per una percentuale di popolazione del 33,87% contro il 66,13% rappresentata dalle capitali a favore. Nonostante le molte riserve in patria, la presidenza svedese è riuscita a raggiungere il consenso su un testo che introduce un lungo elenco di flessibilità rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, e il suo impegno a presentare una relazione dopo l'entrata in vigore del regolamento in cui compie una panoramica di tutte le risorse finanziarie disponibili a livello Ue per le azioni di recupero degli ecosistemi.

Nature restoration law: Regolamento per il ripristino degli habitat europei La proposta mira a mettere in atto misure di ripristino che coprano almeno il 20% delle zone terrestri e marittime dell’Ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi specifici giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli e forestali agli ecosistemi marini, d’acqua dolce e urbani. L’orientamento generale servirà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della legislazione.