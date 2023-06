Vincenzo Musacchio: "L’intelligenza artificiale è già utilizzata dalle mafie"

Professor Musacchio, partiamo innanzitutto dalla definizione di intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale è la capacità di un automa di manifestare caratteristiche umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e persino la creatività. A oggi ne conosciamo tre diverse tipologie: intelligenza artificiale limitata; intelligenza artificiale generale e super-intelligenza artificiale. I principali rischi a essa connessi riguardano le possibili nuove forme di discriminazione, la cd. “disumanizzazione” della gestione delle relazioni di lavoro e dell'esercizio dei poteri datorili, i rischi di opacità delle scelte organizzative e datorili. Poco o nulla si dice invece dei rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale da parte della criminalità. Ritengo che quest’ultimo aspetto costituisca una realtà con la quale a breve dovremo fare i conti. Siamo, a mio avviso, di fronte ad una trasformazione nella storia del crimine. In questo senso i reati, la realtà criminale, non potranno più essere gli stessi. La questione specifica dei nuovi reati e delle nuove modalità commissive o omissive andrà letta dunque in questo nuovo e specifico quadro.

Quali nuove forme di reato potrebbero configurarsi utilizzando l’intelligenza artificiale?

L’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe fungere, ad esempio, da moltiplicatore di guadagni per le attività di riciclaggio, giacché potrebbe realizzare la commercializzazione di prodotti e il reimpiego del denaro ripulito su vasta scala massimizzando la portata e i profitti. In rete per i criminali è molto più facile nascondere i guadagni. Si possono, ad esempio, creare portafogli digitali. Le mafie per interposte persone potrebbero riuscire a offrire servizi bancari virtuali e un rapido accesso ai finanziamenti e alle valute virtuali. Potrebbero offrire soluzioni criminali ai problemi che le mafie devono risolvere oggi da sole. Potrebbero cambiare anche le modalità dei traffici illeciti dalla droga fino al traffico di esseri e organi umani. Se per ora su queste affermazioni abbiamo solo indizi, presto credo arriveranno anche le prove.

In Italia di recente abbiamo assistito a molte critiche su ChatGpt, potrebbe questo strumento essere in grado di creare nuove forme di manifestazione dei reati?

Credo dovremo prepararci a trasformazioni epocali del crimine organizzato, che difficilmente potranno essere fermate se non ci si attrezza per tempo. Si tratta, però, di riuscire a capire subito gli ambiti più a rischio di queste pericolose trasformazioni per poterci poi adeguare a simili evoluzioni e porvi quantomeno un argine. Credo ad esempio che ChatGpt sia attraente anche per i cyber criminali, che hanno già cominciato a utilizzarlo per attaccare direttamente persone e aziende. C’è, di fatto, un rischio oggettivo sul fronte della sicurezza informatica che potrebbe esser sfruttato proprio dalla criminalità organizzata a proprio vantaggio.

Può la nuova tecnologia intelligente - che contiene in sé l’evoluzione criminale di molti secoli - essere poi rielaborata e adeguata ai nostri giorni?

Se guardiamo a ciò che scrivono gli inventori dell’intelligenza artificiale, ci rendiamo presto conto che si possono realizzare molte più cose di quanto noi possiamo immaginare: da questo punto di vista l’aspetto criminale è davvero “raccapricciante” e deve preoccupare molto. “Crimini”, “modalità esecutive”, “informazioni riservate”, possono essere rielaborate da una macchina e possono entrare in un circuito criminogeno di nuova evoluzione non facilmente prevedibile. L’intelligenza artificiale, dunque, può fare da “banca dati” metterli insieme in maniera “intelligente” per l’utilizzo criminale da parte di organizzazioni mafiose che operano a livello transnazionale. I ricercatori di “Check Point Research” in Israele hanno individuato almeno tre casi in cui i cyber criminali hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per scopi criminali: 1) la creazione di software “stealer”; 2) la crittografia di dati; 3) la creazione di un marketplace del dark web per lo scambio di dati di conti bancari e carte di pagamento rubati, strumenti malware, droghe, armi e persino organi umani.

Non crede tuttavia che la centralità dell’uomo sia imprescindibile anche in questo settore?

Certo, la centralità dell’uomo come soggetto criminale resterà comunque. Occorre, però essere consapevoli dei meccanismi criminali che le nuove tecnologie possono creare e consolidare nel tempo. Se l’intelligenza artificiale può essere usata per scopi delittuosi, però vuol dire che può essere utilizzata anche per combattere il crimine. È su quest’ultimo aspetto che gli Stati dovrebbero concentrarsi.

Lei è un giurista e un criminologo, è al corrente di casi giudiziari che coinvolgano le mafie e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale?

In questo momento non mi risultano casi giudiziari di criminalità organizzata che utilizza l'intelligenza artificiale in Europa, ma nel campo del riciclaggio di denaro sporco qualcosa si sta muovendo in America Latina (i narcos messicani e colombiani stanno investendo moltissimo denaro sulle nuove tecnologie) e in Giappone (la Yakuza ha già sperimentato un modello di Machine Learning), questi sono segnali che non possiamo assolutamente sottovalutare. È soltanto una questione di tempo e scopriremo che l’intelligenza artificiale è sfruttata dalle mafie 4.0 per molteplici scopi criminali e così avremo i primi casi giudiziari anche in Europa e in Italia.

Cosa possiamo fare per impedire che tutto questo accada o perlomeno per porvi almeno alcuni limiti?

La prima cosa da fare con la massima urgenza è di dotare gli Stati membri dell’Unione europea degli strumenti idonei per far fronte alle nuovissime evoluzioni della criminalità organizzata nel campo tecnologico. Dovremo essere in grado di monitorare efficacemente i mercati finanziari digitali dove saranno perpetrati i principali nuovi crimini. Le mafie più moderne sono già al lavoro per sviluppare sistemi basati sull'intelligenza artificiale per la manipolazione dei mercati dove riciclare i proventi del crimine. L'intelligenza artificiale può avere "grandi vantaggi per i mafiosi" proprio perché sono "sommersi" di denaro che hanno bisogno di ripulire per poterlo utilizzare. L’Unione europea in questo momento non è in grado di contrapporre difese all'altezza dell’uso improprio dell’intelligenza artificiale. Gli organismi europei esistenti dovranno obbligatoriamente essere migliorati colmando le evidenti lacune esistenti nel quadro normativo degli Stati membri che finora hanno consentito ai mafiosi di riciclare denaro sporco utilizzando anche le nuove tecnologie. Avremo categoricamente bisogno di un percorso di formazione, delle forze dell’ordine e della magistratura, che sia capace di trasmettere le nuove conoscenze tecnologiche alla base della commissione dei nuovi crimini frutto d’intelligenza artificiale. Dobbiamo prendere immediatamente coscienza dei repentini cambiamenti nel mondo della tecnologia e della capacità delle nuove mafie di adeguarsi in fretta a questi mutamenti prima che sia troppo tardi.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni Ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.