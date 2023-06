Violenza di genere, Elly Schlein: "Bene stretta del governo, ma bisogna educare alle differenze"

Sul tema caldissimo della violenza di genere e sulla stretta del governo contenuta nel disegno di legge discusso in Consiglio dei Ministri, dice la sua anche la segretaria del Pd Elly Schlein: "Bisogna proseguire negli sforzi ed è una parte che manca nelle proposte che ha portato ieri il governo e che pure sono positive nella misura in cui raccolgono il lavoro fatto e le indicazioni emerse dal lavoro della commissione".

La Schlein ha poi presentato le proposte del partito in materia di lotta alla violenza sulle donne. "La violenza di genere è una piaga strutturale in una società patriarcale come la nostra. Il Pd continuerà a fare la sua parte", ha detto al Nazareno

C'è una parte del problema che è quella "di arrivare finalmente a che le donne vengano credute quando denunciano di essere vittime di violenza. L'altra parte è l'educazione alle differenze" ha ribadito la segretaria dem. "Se vogliamo veramente sradicare quella cultura patriarcale che colpisce il corpo delle donne quotidianamente bisogna fare un lavoro di prevenzione che è anche culturale, che non può che partire da un grande investimento in educazione alle differenze fin dalle scuole e anche nelle università" ha aggiunto.

La segretaria Pd ha poi ribadito il ruolo fondamentale deli centri anti violenza: ''E' importante, fondamentale, il ruolo dei Centri anti violenza, il sapere degli operatori ed è importante che siano coinvolti nei percorsi di formazione sia per la giustizia che per le scuole''.