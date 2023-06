Virgin Galactic, atterrata la navetta suborbitale con i tre italiani della missione Virtute 1

Il volo in condizioni di microgravità simulata è durato circa 3 minuti, a partire da 2 minuti dopo la separazione dalla VMS, fino a 5 minuti. L’atterraggio della VSS è infine avvenuto correttamente allo Spaceport America, in New Mexico, 14 minuti dopo la separazione. Benchè non possano essere definiti veri e propri lanci spaziali perché non raggiungono la quota minima definita per questo tipo di operazioni, questi voli consentono di sperimentare per alcuni minuti l’esperienza dell’assenza di gravità e rappresentano una grande opportunità sia in una visione turistica, ma anche per la sperimentazione scientifica.