Un morto nel crollo di Montefiascone, uno salvato

È successo questa mattina verso le 11:15. La frana ha fatto crollare una parte del soffitto e il titolare e un cuoco sono rimasti intrappolati all'interno. Il primo è deceduto mentre il secondo è stato estratto vivo, con diverse fratture alle gambe, e affidato alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montefiascone, i vigili del fuoco, il personale del 118, quello della protezione civile e la polizia locale, per gestire il traffico che è stato interdetto. Per i rilievi è arrivato il personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo. Sul posto anche l'ASL SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro).

Il titolare del ristorante da Paolo a Miralago, Montefiascone, in provincia di Viterbo, è morto a seguito del crollo del costone di un terrapieno, franato sulla struttura.

Continuano le ricerche per appurare che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo del terrapieno a fianco del ristorante Miralago. Sul posto erano in corso dei lavori. Da quanto si è appreso, le persone del posto si sono accorti della frana dopo un boato.