Voto in condotta, Valditara: "Serve un ripensamento. Bisogna dare più rispetto alla scuola"

“Interverremo anche sul voto di condotta”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, all’evento 'Futuro Direzione Nord' in corso alla Fondazione Stelline a Milano.

“Il caso di Rovigo - ha spiegato - mi ha lasciato perplesso: ho mandato un’ispezione per capire come sia stato possibile che un ragazzo che aveva sparato dei pallini contro un’insegnante abbia potuto prendere 9 in condotta”. Dunque, “vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il ministero può avere".

Ma non basta mandare gli ispettori: "Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta. Stiamo studiando tutta una serie di nuove norme che intendiamo rapidamente mettere in funzione".

Con queste parole il ministro dell'Istruzione è intervenuto in merito dei casi più eclatanti di cronaca dell'anno scolastico appena concluso e ha anche ricordato quello di Abbiategrasso, in cui un alunno ha provato ad accoltellare una professoressa: "Non posso che sottolineare che le scuole sono autonome, hanno ritenuto di fare una determinata scelta, che tenuto conto della condizione è stata considerata la più opportuna e la più giusta e io rispetto l'autonomia delle scuole. A me non spetta giudicare i genitori. Io rispetto l'autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo", ha concluso il ministro.

Infine, spazio e considerazione per i professori: "Dobbiamo ridare autorevolezza alla figura del docente, rimettere il docente al centro della società. Occorrono anche provvedimenti. Ha terminato i lavori il gruppo di lavoro di lotta al bullismo: già dalla prossima settimana lavoreremo per proporre e trovare soluzioni interessanti, fortemente innovative. Inizieremo con il valorizzare il voto in condotta".

"Io sono personalmente contrario a utilizzare l'istituto della sospensione come un abbandonare il ragazzo al suo destino. Ci deve essere più scuola per un bullo, per chi si rendere artefice di comportamenti trasgressivi, più attività di volontariato sociale", ha concluso il ministro.