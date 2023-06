Zuppi dopo la missione a Kiev: "Preghiamo per la pace, che abbiamo, e per Papa Francesco"

E' appena tornato da Kiev, inviato del Papa per aprire un dialogo tra Russia e Ucraina.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, incontra la comunità parrocchiale di San Luigi di Montfort a Monte Mario: a due passi dal Policlinico Gemelli dove Papa Francesco trascorre la prima notte dopo l’intervento di laparotomia.

“Preghiamo per il Papa” chiede Zuppi “e per la pace che abbiamo, c’è chi non ce l’ha in questo momento. La guerra, la pandemia della guerra, ci ricorda ciò che abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato i bombardamenti, il veder ammazzare il proprio padre e la propria madre. Sono andato a Bucha, dove si sono consumate torture atroci. È come Primavalle per Roma, è la periferia di Kiev. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe andata così?”.

In una chiesa piena di fedeli, ansiosi di ascoltare il prelato, che nonostante l’impegno pastorale a Bologna, non ha perso il suo accento trasteverino, il presidente della Cei chiede di essere “costruttori di pace, di cercare l’incontro, l’attenzione. Chi ha qualche badante ucraina in casa, oggi capisce cosa succedeva 70, 80 anni fa nel nostro Paese. Costruiamo quindi la pace”.