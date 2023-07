Caso Regeni. Tajani: "Nessun baratto con Zaki, siamo persone serie"

La liberazione di Patrick Zaki ha suscitato interrogativi sul caso Regeni rimasto irrisolto per gravi omissioni da parte egiziana nel rintracciare gli indagati al processo italiano per la morte del ricercatore friulano avvenuta al Cairo nel 2016.

"Nessun baratto su Regeni, nessuna trattativa sottobanco. Il governo è stato in grado di far tornare in Italia un giovane ricercatore che rischiava di restare ancora un po' di tempo in carcere, noi siamo riusciti ad ottenere questo risultato e mi pare che non sia un risultato di poco conto", ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a Radio 24.

"Poi - ha continuato il vicepremier - si può dire tutto ciò che si vuole, ma non c'è nessun baratto nessuna trattativa sottobanco, siamo persone serie, non facciamo baratti".