Pnrr, da Fitto proposta per modificare la terza rata: slittano 519 milioni

La Commissione europea e il governo italiano hanno raggiunto un accordo sul pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Arriverebbe così il via libera al pagamento della terza rata del Pnrr da 18,5 miliardi di euro.

L'obiettivo dei posti letto per gli universitari sarebbe stato spostato alla quarta rata e quindi il pagamento passa da 19 a 18,5 miliardi e non viene considerato un pagamento parziale. Con l'intesa raggiunta la quarta rata passa da 16 a 16,5 miliardi mantenendo invariato il totale delle erogazioni previste per l'Italia nel 2023.

È questa, a quanto spiegano fonti di governo, la modifica di cui si è discusso nella Cabina di regia, una soluzione che consentirebbe di sbloccare lo stallo su questa tranche, che l'Italia attende da quasi sette mesi.

Palazzo Chigi in una nota precisa che "in accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e la quarta rata (per un importo totale di 35 miliardi di euro). La terza rata prevedrà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 sarà incassato per intero".