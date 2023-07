Il Real Madrid ha ufficializzato il giovane turco classe 2005, Arda Guler

Arda Güler ha deciso il suo futuro , vestirà la maglia più prestigiosa del mondo, quella del club spagnolo del Real Madrid. Il club spagnolo ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista turco ex Fenerbahce. Guler ha firmato un contratto per 6 stagioni e domani sarà presentato. Secondo la stampa spagnola, è stato pagato circa 20 milioni di euro più i bonus. Il nome del talentuoso giocatore 18enne era stato collegato anche ad altri top club. In particolare, secondo Marca, il Real Madrid ha dovuto battere la concorrenza di Barcellona e Milan, i due club più interessati al talentino turco.

L'offerta dei catalani sotto l'inchiesta del Financial Fair Play presupponeva che il calciatore turco si unisse alla squadra dopo aver giocato ancora un anno al Fenerbahçe. Il Real Madrid, invece, ha voluto pagare direttamente la quota di trasferimento di 17 milioni e mezzo di euro e portare il giocatore subito a Madrid. Il giovane , che non voleva giocare al Fenerbahçe per un altro anno, ha preferito Madrid. Il club spagnolo effettuerà un pagamento aggiuntivo di 10 milioni di euro al Fenerbahçe per il trasferimento. L'offerta ufficiale del Real Madrid al Fenerbahçe per Arda Güler includerà la clausola di rivendita poiché faceva parte del contratto originale tra il giocatore e il Fenerbahçe. Diventerà chiaro nei prossimi giorni quali saranno i guadagni del giovane giocatore turco.