Israele, in migliaia ancora in piazza contro la riforma della giustizia. E Biden invita Netanyahu

"Dobbiamo fermare la dittatura, nessuno lo farà al nostro posto", dicono i manifestanti israeliani che ancora una volta in migliaia si sono riversati per le strade di Tel Aviv contro la riforma della giustizia di Benjamin Netanyahu.

La chiamano "Giornata della resistenza" per dire no a una legge concepita per limitare le prerogative del potere giudiziario compreso quello della Corte suprema di fronte all'esecutivo, considerata pericolosa deriva verso l'autoritarismo. Una legge che a breve sarà messa al voto decisivo alla Knesset.

Hanno cominciato a sfilare nelle strade all'alba, riempiendo Piazza Habima, nel centro della Capitale, sventolando bandiere israeliane e gridando slogan anti-riforma.

Molti sono attivisti i dirigenti di 'forza Kaplan', la coalizione di gruppi mobilitatisi contro il governo Netanyahu. Nella capitale hanno bloccato il principale ingresso del ministero della difesa, hanno presidiato gli accessi alla Borsa e preannunciano proteste contro la centrale sindacale Histadrut che, in questa fase, ha scelto di non unirsi alle manifestazioni di massa.

E minacciano di prendere di mira anche alcune stazioni ferroviarie per avvertire gli israeliani che "il governo Netanyahu è uscito dai binari". "Sono giorni tragici -dicono -di fronte a un governo che si affretta a distruggere la democrazia, solo noi, i cittadini, possiamo fermare il treno della dittatura".