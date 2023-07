Spagna batte l'Australia 12-10 e vola in finale contro l'Olanda

Sarà Olanda-Spagna la finale del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka. La Spagna batte l’Australia 12-10 nella semifinale, le iberiche sfruttano il parziale nel primo tempo di 5-2 per gestire il vantaggio sulle avversarie, che non mollano fino alla fine e restano attaccate fino agli ultimi minuti. Il secondo periodo lo vincono infatti le australiane 4-3, mentre il terzo e il quarto finiscono 2-2 per il 12-10 finale. Spagna che vola in finale contro l’Olanda, che ha sconfitto 9-8 le italiane del Ct Silipo, e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà quindi l'Australia, venerdì, a contendere al Setterosa la medaglia di bronzo.