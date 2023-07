“Il 6 luglio è stato il giorno più impegnativo per l'aviazione commerciale che abbiamo mai registrato. Abbiamo monitorato 134.386 voli commerciali e si preannuncia un'altra giornata intensa. Più di 20.000 voli sono in volo in questo momento”, scrive l'account di Flight Radar su Twitter.

Dopo il Covid-19 il traffico aereo è rapidamente tornato alla normalità superando anche i numeri degli anni precedenti alla pandemia.