A Fukuoka l'Italia è oro nella staffetta 4x1,5 km

L'Italia conquista l'oro nella staffetta del fondo ai mondiali di nuoto di Fukuoka, in 1h10'31"2. Il quartetto azzurro con Pozzobon e Taddeucci, Acerenza e Paltrinieri batte Ungheria, Australia e Germania. Dopo l'argento e il bronzo di Greg e Acerenza nella 5 km, matura il primo oro della spedizione azzurra. È il terzo oro della specialità dopo quelle del 2000 e del 2022. Protagonista dopo l'argento nella 5 chilometri un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza arrivando in solitario 1h10'31"2. L'ultimo a cedere l'ungherese David Bethlem (1h10'35"2) che non tiene il passo del treno azzurro. Terza l'Australia 1h11'26"7 che al tocco sbalza dal podio la Germania campione uscente da cinque edizioni.

"Siamo contentissimi, è la prima volta che conquistiamo l'oro ai mondiali. Abbiamo vinto tutto e tutti nel corso degli anni, ma questa medaglia ci mancava e ci tenevamo moltissimo". Così Gregorio Paltrinieri ha commentato, sul sito della Federnuoto, l'oro conquistato dalla staffetta 4x1,5 km. Il mondiale non era iniziato nel modo giusto, senza medaglie e pass olimpico, ma la condizione è cresciuta nel tempo. Sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo provare ad esprimerlo sempre, malgrado le difficoltà, anche se obiettivamente il progetto fondo sta andando benissimo. Questa medaglia ne è la dimostrazione. Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro ai mondiali come squadra e finalmente ci siamo riusciti".