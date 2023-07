Milano, da ottobre stop ai camion senza sensori per l'angolo cieco

Dal primo ottobre stop alla circolazione, nell'Area B di Milano, dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto. Il divieto, introdotto con una delibera di Giunta comunale, arriva dopo l'ondata di morti in bicicletta colpiti da Tir degli ultimi mesi.

La delibera modifica la disciplina di Area B, la ztl grande quasi come tutta la città, e riguarda il divieto di accesso e circolazione dei veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere e dei veicoli destinati al trasporto di merci a partire dalle 3,5 tonnellate (categorie M2, M3, N2 ed N3) non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, al fine di evitare la collisione.

A partire del primo di ottobre 2023 sarà introdotto il divieto di circolare in Area B dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate), ad eccezione di quelli dotati di sensore per angolo cieco e apposito adesivo che ne segnala il pericolo.

"Partiamo prima dai mezzi più pesanti - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - che sono i più rischiosi e che dall'1 ottobre non potranno entrare se non hanno installato il dispositivo, o dovranno dimostrare di avere fatto l'ordine". Infatti, i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di rilevazione per angolo cieco, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate) e N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate) i divieti scatteranno ad ottobre 2024, con la medesima possibilità di deroga non oltre il 31 dicembre 2025.