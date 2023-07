A Piazza Affari bene le banche, giù Leonardo e Saipem

La settimana dei mercati si è aperta in rialzo in Asia e poco mossa in Europa.

Incrementi dell'1% per il listino di Hong Kong e dell+1,34% per quello di Tokyo. In Giappone la banca centrale ha effettuato a sorpresa degli acquisti di titoli di Stato per evitare un rialzo dei rendimenti dei bond, dopo che venerdì aveva annunciato più flessibilità nell'attuale politica che prevede che i rendimenti non possano salire sopra lo 0,5 per cento.

In Cina l'indice dei direttori acquisti hanno mostrato una contrazione dell'attività manifatturiera a luglio, seppure con un lieve miglioramento rispetto a giugno, da 49 a 49,3, sotto la soglia di 50 punti che segna il confine tra riduzione ed espansione dell'attività. E il Consiglio di Stato della Repubblica popolare ha annunciato delle misure per stimolare i consumi, in particolare nei settori automobilistico e immobiliare.

In Europa +0,27% per l'indice Ftse Mib di Milano. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,11%, Francoforte -0,15%.

La scorsa settimana per Piazza Affari si è chiusa con un bilancio in rialzo del 2,24%, a luglio bilancio provvisorio del +4,50%, con incrementi che hanno interessato soprattutto banche, energia e automotive.

Tra i titoli a Piazza Affari maggiori per tre titoli bancari: Banca Mps +2,16%, Bper Banca +1,88%, Banco Bpm +1,83%. Maggiori ribassi per Saipem, -2,26%, e per Leonardo, -2,02%, dopo i conti trimestrali diffusi venerdì.

Oggi occhi puntati sui dati sul Pil italiano nel secondo trimestre e sull'inflazione, sia in Italia che nell'Eurozona.