A Primavalle i funerali di Michelle. La famiglia chiede un "compassionevole silenzio"

A Primavalle, l'ultimo saluto a Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa da un coetaneo il 28 giugno scorso a Roma. Nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia, alla periferia nord-ovest della Capitale, sono arrivate centinaia di persone. Portano fiori e palloncini bianchi. E' la chiesa "frequentata da sempre dai genitori di Michelle e in questi giorni ancora di più", ha detto il viceparroco don Marco. Celebra il vescovo ausiliario del settore ovest don Baldassarre Reina. Appoggiate sul sagrato, alcune corone di fiori tra cui quelle del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Su quella portata dal fidanzato di Michelle - un cuore di rose rosse e bianche - si legge la scritta "Ti amo". Su uno striscione appeso fuori, la frase: “Le anime leggere volano in cielo per illuminarci. Ciao Michelle”. Il feretro bianco è entrato in chiesa accolto dagli applausi della folla. Ad accompagnarlo mamma e papà, anche loro accolti da applausi e commozione dalle migliaia di persone arrivate per fare l'ultimo saluto alla ragazza.

Ci sono il fidanzato della ragazza che ieri sul suo profilo TikTok, ha postato la foto di due fedi e scritto: "Buongiorno amore mio, quando vuoi mi puoi rispondere. Io ti aspetterò per sempre. Promesso amore mio". Ci sono gli studenti del liceo Gassman: "Porteremo un omaggio floreale. Sarà dato supporto psicologico a studenti e famiglie", ha detto Vincenzo Lenzoni, il preside del liceo del quartiere Primavalle. Intanto, la famiglia della ragazza, tramite i legali, ha chiesto “un compassionevole silenzio”. Pur esprimendo "apprezzamento per le manifestazioni di solidarietà e cordoglio" da parte di tutti, ha chiesto di non rilasciare alla stampa "in particolare da parte di coetanei della ragazza", "fantasiose ricostruzioni sul movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima".

Nuovo sopralluogo nella casa dell'arrestato Nel giorno dei funerali di Michelle è in corso un sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e dei colleghi della Polizia Scientifica nell'appartamento del 17enne che, mercoledì scorso, ha ucciso a coltellate la ragazza. L'atto è disposto dai pm di Roma. L'obiettivo è quello di cristallizzare la scena del crimine e isolare elementi utili a chiarire i buchi neri ancora presenti nella ricostruzione dell'omicidio. Proprio davanti alla casa di via Giuseppe Dusmet sono comparse scritte con insulti e minacce rivolte al killer. Mancano ancora delle tessere per completare il puzzle dell'omicidio. Primo fra tutti il movente: gli inquirenti, infatti, non sono convinti di ciò che O.D.S, il giovane originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, ha raccontato. Secondo quanto ha detto, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale dei Minorenni, avrebbe ucciso la coetanea per un piccolo debito di droga . Una somma irrisoria: 20/30 euro che l'arrestato avrebbe dovuto restituire alla vittima. Potrebbe esserci però dell'altro: una delle ipotesi è che il giovane abbia tentato un approccio e, al rifiuto, abbia perso la testa. Nella periferia romana si parla anche di un debito assai più alto: almeno 1500 euro che il 17enne avrebbe dovuto alla sua vittima . Al momento, all'arrestato è contestato l'omicidio volontario aggravato dal vilipendio e dall'occultamento di cadavere. Ma a queste potrebbero aggiungersi altre aggravanti. Il giovane è recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo dove è stato condotto ieri sera e sottoposto a strettissima sorveglianza.