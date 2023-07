La polizia russa tenta di bloccare una conferenza sulla rivolta militare di Prigozhin

La conferenza era stata fissata con grande anticipo nella libreria nazionalista di ultradestra “Listva” (“Fogliame”).

In un primo momento, agenti della polizia hanno tentato di intimidire i gestori della libreria, minacciando di aprire un’inchiesta penale per incitamento all’estremismo.

I gestori però hanno tenuto duro, confermando lo svolgimento della conferenza. A quel punto all’ora fissata un gruppo di agenti si è presentato alla libreria, sgombrandola con il pretesto di una segnalazione sulla presenza di un ordigno esplosivo all’interno del locale.

Ciononostante la conferenza, anche se con un numero ridotto dei partecipanti, si è svolta nella sede del circolo “Un’altra Russia”, associazione nazionalista fondata dallo scrittore nazionalista russo recentemente scomparso Eduard Limonov. Così la conferenza si è svolta sotto i ritratti, e occhi vigili, di Eduard Limonov e Vladimir Lenin.

Igor Strelkov (Ghirkin) è il colonnello delle forze speciali di FSB in congedo, nel 2014 è stato il primo “ministro della Difesa” e comandante in capo delle forze separatiste di Donetsk.

Lo scorso novembre, è stato condannato in contumacia da un tribunale olandese dell'Aia all'ergastolo per coinvolgimento nell’abbattimento di un Boeing 777 della Malaysian Airlines sul Donbass nel 2014. Nell'incidente sono morte 298 persone, e lui è stato incriminato di strage. Ghirkin respinge tutte le accuse, ma intanto le autorità ucraine lo ricercano per terrorismo e crimini di guerra.

Strelkov ha ripetutamente criticato pubblicamente Wagner PMC e il suo leader Yevgeny Prigozhin, accusandoli di preparare un colpo di stato militare molto prima della loro ribellione. Strelkov critica regolarmente la politica russa in Ucraina e le autorità russe da posizioni di estrema destra, affermando che non vogliono combattere o che stanno combattendo male. Quanto ai mercenari Wagner, li considera marmaglia, indegni di essere paragonati non solo ai militari regolari, ma anche alle formazioni paramilitari dei volontari separatisti.