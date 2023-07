A teatro anche d’estate con La Spezia Festival

Un mese di spettacoli, per richiamare il pubblico a teatro, anche d’estate. Si terrà dal 15 luglio al 17 agosto La Spezia Estate Festival, la quarta edizione della rassegna che trasformerà piazza Europa, la più grande della città, tra il mare e il centro storico, in un teatro all’aperto, dove il buio lascia spazio alla luce e il silenzio alla musica e alla prosa.

Si tratta di un unicum in Italia, per la varietà degli spettacoli, la durata della kermesse e la pozione strategica tra le Cinque Terre e Portovenere, Genova, Parma e Pisa, per citarne alcune -, che può richiamare un pubblico vasto e variegato, da quello locale ai turisti, passando per le nuove generazione; il successo dell’edizione 2022, con oltre settemila spettatori, ne è stata la conferma.

«Da sempre puntiamo sulla diversificazione, ovvero su spettacoli di ampio respiro che sfociano nella multidisciplinarietà - racconta il direttore artistico Alessandro Maggi -. Il nostro obiettivo è, infatti, combinare le arti e dare dignità a qualsiasi genere di teatro, classico e moderno, popolare e comico, di ricerca o leggero, per soddisfare qualsiasi gusto».

Filo conduttore delle undici serate dell’arena estiva 2023 è “prosa e musica”. A inaugurare il Festival, sabato 15 luglio, ci saranno Stefano Massini e Luca Barbarossa. Il loro spettacolo, raccontato e cantato, dal titolo La verità, vi prego, sull’amore, è un’indagine su cosa sia l’amore, oltre le frasi fatte e le infinite narrazioni che da film, libri e canzoni si sono stratificate in noi, rendendoci ostaggi di modelli e copioni.

Domenica 23 luglio sarà la volta di Drusilla Foer con Eleganzissima, un format di culto in continua trasformazione, un recital ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e ricordi eccezionali, mentre lunedì 31 luglio Andrea Pennacchi porterà in scena Una piccola Odissea accompagnato da una piccola orchestra, restituendo il vero sapore del racconto orale in una versione a più voci e dando il giusto peso alla ricca componente femminile. E “al ritorno vero e proprio”.

Gli altri protagonisti della manifestazione saranno: Roberto Mercadini con un monologo, a tratti umoristico, sulla Bibbia ebraica (18 luglio); Debora Villa con un recital di pura comicità (20 luglio); Massimo Cotto con Decamerock (22 luglio); Simone Cristicchi con un viaggio poetico e originale nel Paradiso dantesco (1 agosto); Antonio Cornacchione con un divertente e pungente racconto sulla vera storia della Divisione Elettronica Olivetti (9 agosto); Valerio Aprea con Aspettando l’Apocalisse (11 agosto); Rocco Papaleo con Divertissement (13 agosto); infine, Stefano Fresi con Cetra una volta - omaggio al Quartetto Cetra (17 agosto).