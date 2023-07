La strage di via d'Amelio: il giorno cui fu ucciso Paolo Borsellino

Palermo, via D’Amelio, 19 luglio 1992: un’autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Un'altra strage, a 57 giorni da quella di Capaci costata la vita a Giovanni Falcone, che sconvolge il Paese e scuote le coscienze, rafforzando la determinazione della società italiana nel combattere la mafia.

Ansa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Una morte annunciata Quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Due informative del Ros dei Carabinieri davano per imminente l’attentato. Una terza segnalava che “negli ambienti carcerari si dà il dottor Borsellino per morto”. Borsellino lo sapeva e ne aveva parlato con gli uomini della sua scorta.

Sono turbato. Sono preoccupato per voi perché so che è arrivato il tritolo per me e non voglio coinvolgervi Paolo Borsellino

Per due volte era stata proprio la scorta a chiedere alla prefettura di bonificare i luoghi abitualmente frequentati dal giudice, in particolare la rimozione delle auto parcheggiate in via D’Amelio, sotto casa della madre, dove il giudice andava una volta alla settimana, ma nessuno fece nulla.

Ansa Inquirenti, pompieri e gente comune in via D'Amelio a Palermo subito dopo l'attentato del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta

Quel boato in via d'Amelio Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino con la sua scorta va a trovare la madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell’edificio dell’abitazione, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode uccidendo oltre al magistrato gli uomini della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traia. L’unico sopravvissuto è Antonino Vullo.

Vullo è anche il primo testimone a raccontare la vicenda: "Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava alla testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto".

Ansa Strage di via d'Amelio

Uno scenario di guerra Questo, invece è il racconto di uno dei poliziotti che arrivò in via d'Amelio subito dopo l'esplosione.

La verità nascosta Borsellino lo sapeva. Dalla morte di Falcone era cambiato tutto. Ripeteva spesso la frase: "Ora tocca a me", non appena saputo del carico di tritolo arrivato a Palermo. Non gli restava che velocizzare le indagini sulla strage di Capaci e così fece.

Mi ucciderà materialmente la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno Paolo Borsellino

In un'agenda rossa annotava minuziosamente tutto. Un "diario prezioso" sparito dalla sua valigetta pochi minuti dopo la strage. La sua sparizione è un aspetto simbolico di una "verità nascosta o meglio non completamente disvelata". Lo scrivono i giudici di Caltanissetta nella sentenza sul depistaggio con la quale il 12 luglio 2022 hanno prescritto due investigatori della polizia, Mario Bo e Fabrizio Mattei, accusati di favoreggiamento, e assolto un terzo poliziotto, Michele Ribaudo. Secondo i pm, che hanno impugnato la sentenza , gli imputati avrebbero indottrinato dei falsi pentiti che sarebbero stati costretti a mentire e ad accusare della strage del 19 luglio 1992 - persone poi rivelatesi innocenti. Tutti e tre facevano parte della squadra che indagava sulle stragi Falcone e Borsellino. Quella guidata da Arnaldo La Barbera che aveva anche creato il falso pentito Vincenzo Scarantino e lo avrebbe indotto a lanciare accuse inventate di sana pianta. Sette persone furono condannate all'ergastolo e poi scagionate e infine scarcerate quando il vero pentito Gaspare Spatuzza ricostruì un diverso scenario della strage.

L'agenda rossa di Borsellino

Giovanni Falcone fu oltraggiato da vivo. Paolo Borsellino da morto, deviando da subito le indagini verso false piste, falsi pentiti, false prove. L’operazione inizia, mentre stanno ancora bruciando le automobili in via D’Amelio, proprio con la sparizione di quell'agenda rossa, volatilizzata per sempre nei minuti in cui gli uomini di La Barbera, superpoliziotto con doppio incarico nei Servizi, perlustrano per primi la scena dell’esplosione. "Una sparizione non riconducibile a una attività materiale di Cosa nostra", scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo per il depistaggio delle indagini a carico dei tre poliziotti. Ma opera "di chi, per funzioni ricoperte, poteva intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale e per conoscenze pregresse sapeva cosa era necessario e opportuno sottrarre". È l'inizio di un depistaggio che durerà 16 anni, assecondato dalla complicità di molti e dalla superficialità della macchina giudiziaria per 9 gradi di giudizio e dalla cecità di almeno 80 giudici. "Il più grande depistaggio della storia d'Italia" posto in essere anche da "amnesie generalizzate di molti soggetti appartenenti alle istituzioni (...) e dichiarazioni testimoniali palesemente smentite da risultanze oggettive e da inspiegabili incongruenze logiche". I magistrati della procura di Caltanissetta nel maggio scorso hanno impugnato la sentenza. Per il procuratore capo Salvatore De Luca ed il pm Maurizio Bonaccorso, "e' dimostrato in maniera incontrovertibile il coinvolgimento nella strage del 19 luglio 1992, anche di soggetti estranei a Cosa nostra, affermazione che non può nemmeno essere messa in discussione dal mancato accertamento di specifiche responsabilità penali".

Ansa Antonino Caponnetto, capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo, con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli anni intensi dell'attivita' del pool antimafia in un'immagine del 1986

I funerali Il 24 luglio 1992, nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, si svolgono i funerali in forma privata di Paolo Borsellino. I familiari rifiutano il rito di Stato, alla cerimonia funebre non è gradita la presenza dei politici e la vedova del magistrato accusa l’esecutivo di non aver saputo proteggere il marito. L’omaggio arriva dalla gente comune, sono circa 10 mila le persone che si stringono attorno al feretro del magistrato palermitano. L’orazione funebre la pronuncia Antonino Caponnetto, il vecchio giudice a capo dell’ufficio di Falcone e Borsellino: «Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi». Tra i banchi siedono il presidente Scalfaro, Francesco Cossiga, Gianfranco Fini e Claudio Martelli. Già nella giornata precedente, durante le esequie dei cinque agenti di scorta nella Cattedrale di Palermo, la polizia è costretta a intervenire all’arrivo dei rappresentanti dello stato (compreso il neo Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro). La folla è inferocita e inizia a gridare “Fuori la mafia dallo stato”. Borsellino riposa nel Cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo.

Ansa Funerali di Paolo Borsellino

La scorta di Borsellino Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli sono i cinque agenti morti nella strage di via d'Amelio . Una volta Agnese Borsellino raccontò che erano "parte della famiglia", persone con cui condividere "ansie e progetti". "Mio marito mi disse 'quando decideranno di uccidermi i primi a morire saranno loro', per evitare che ciò accadesse, spesso usciva da solo a comprare il giornale e le sigarette, quasi a mandare un messaggio ai suoi carnefici perché lo uccidessero quando era solo e non in compagnia dei suoi angeli custodi”, ricordò. Gli agenti della scorta di Paolo Borsellino sono stati tutti insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Civile per aver assolto il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere, pur consapevoli dei gravi rischi cui si esponevano a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle Forze di Polizia.