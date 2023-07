Addio a Edward Sexton, il mago con le forbici che vestì le rockstar: da Mick Jagger a Elton John

Edward Sexton, soprannominato il “mago delle forbici” è morto a Londra all'età di 80 anni, dopo una breve malattia, il 23 luglio. Era considerato il maestro della sartoria inglese. Vestì le star della swinging London: da Twiggy a Mick Jagger, dai Beatles a Elton John, da Andy Warhol a Bernie Ecclestone, Annie Lennox, Naomi Campbell.

Getty Mick Jagger indossava abiti di Sexton il giorno delle nozze con Bianca

Tra i suoi clienti più recenti anche Harry Styles, per il quale ha creato il guardaroba per il primo tour mondiale da solista della popstar, "Live on Tour", nel 2017.

Getty Harry Styles, Live on Tour, 2017

Gli inizi, nel 1969, in una piccola sartoria che Sexton aprì a Londra con il socio in affari Tommy Nutter a Savile Row. L'atelier si chiamava 'Nutters of Savile Row'. Fu la prima boutique ad avere una finestra aperta: l'interno del negozio e i manichini erano visibili dalla strada. Fino ad allora, i negozi della via chic di Londra erano come circoli privati ​​e solo i clienti potevano varcare la soglia. Al contrario, chiunque potrebbe dare un'occhiata a "Nutters". Nel 1976, dopo l'abbandono del socio, il negozio assunse il nome di 'Edward Sexton', marchio ancora attivo.

Getty Manolo Blahnik indossa un completo di Nutter's of Savile Row

Sexton ha vestito con le sue giacche tre dei Beatles per la copertina di "Abbey Road" e realizzato abiti per Paul McCartney e, occasionalmente per Ringo Starr e John Lennon. Il negozio a Savile Row ha abbassato la saracinesca definitivamente nel 1990, anche se il celebre sarto era è tornato nella strada l'anno scorso, aprendo un negozio al numero 35. Nel frattempo creava i suoi abiti su misura in un atelier appena fuori Londra.

Ansa The Beatles, Abbey Road