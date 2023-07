Addio ad Arnaldo Forlani, i funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur

Sono in corso, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, i funerali di Stato del leader democristiano ed ex presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani. Presente, tra le autorità, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In rappresentanza del Senato, Pier Ferdinando Casini, per la Camera è presente il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana mentre, in rappresentanza del governo, in prima fila è seduta la ministra Anna Maria Bernini. Impossibilitata a prendere parte ai funerali di Stato, la premier Giorgia Meloni, in partenza per Riga.