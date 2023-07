Addio all'uccellino, simbolo di liberi cinguettii nella rete e logo di valore

Siamo stati tutti ovetti in principio, quando il nostro account doveva emettere ancora il primo cinguettio. L'uccellino azzurro è stato, per gli appassionati di Twitter, simbolo di citizen journalism, di informazioni in tempo reale, di un luogo in cui la libera espressione si bilanciava, grazie agli anticorpi naturali forniti del controllo degli utenti, in un ecosistema di intelligenze libere di esprimersi. Finestre aperte sul mondo, battiti di ali dagli effetti globali.

L'arrivo di Elon Musk a capo dell'azienda ha cambiato tutto, e oggi un altro passo è stato compiuto nella trasformazione della piattaforma di microblogging che maggiormente ha caratterizzato l'era della trasformazione digitale: una X al posto del logo storico, addio all'uccellino azzurro Larry .

Larry Bird è un ex giocatore di pallacanestro del Boston Celtics, a lui era dedicato il nome del volatile, lo ha dichiarato il co-fondatore di Twitter Biz Stone. Il logo come lo conosciamo oggi, con le ali formate da tre cerchi sovrapposti, e simbolo di un brand di grande valore commerciale, non è stato sempre così.

Il primo uccellino apparso fu di Simon Oxley, un grafico britannico che lo aveva messo in vendita per pochi dollari su una piattaforma di stock. Venne adottato dall'azienda nel 2006, quando era nata da appena un anno, e da allora ha subito alcuni restyling senza perdere il senso della simbologia: poche parole libere nell'etere del web, cinguettii appunto.