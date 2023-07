L'adolescente Alicia Navarro scomparsa nel 2019 in Arizona è ricomparsa nel Montana

Un'adolescente dell'Arizona scomparsa pochi giorni prima del suo 15esimo compleanno, quasi quattro anni fa, è viva ed è ora al sicuro dopo essere entrata questa settimana in una stazione di polizia di una piccola città del Montana, come riferito mercoledì dalle autorità.



La polizia di Havre, nel Montana, ha detto che Alicia Navarro, ora 18enne, si è presentata da sola domenica mattina nella città di circa 9.200 persone vicino al confine canadese e si è identificata: era lei l'adolescente scomparsa dal sobborgo di Phoenix di Glendale.



In un breve video che secondo la polizia è stato girato poco dopo l'arrivo di Navarro alla stazione di polizia questa settimana, la si può sentire dire alle autorità: "Nessuno mi ha fatto del male". In un altro breve video, Navarro ha ringraziato la polizia. "Grazie per avermi offerto aiuto".

La scomparsa di Navarro il 15 settembre 2019 aveva messo in moto una grande ricerca che aveva coinvolto anche l'FBI. Il portavoce della polizia di Glendale, Jose Santiago, ha detto che nel corso degli anni la polizia ha ricevuto migliaia di suggerimenti.



Gli investigatori stanno ora cercando di determinare cosa sia successo a Navarro dopo essere scomparsa all'età di 14 anni e come sia finita nel Montana, a più di 2000 chilometri dalla sua città natale.



Quando è scomparsa, Navarro aveva lasciato un biglietto firmato che diceva: "Sono scappata. Tornerò, lo giuro. Mi dispiace". Ma sua madre, Jessica Nunez, aveva espresso preoccupazione per il fatto che Navarro, a cui era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, potesse essere stata portata via da qualcuno che aveva incontrato online.



Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo in un appartamento a pochi isolati dalla stazione di polizia di Havre mercoledì notte, secondo diversi testimoni intervistati dall'Associated Press.



In un video emozionante pubblicato mercoledì su un account Facebook intitolato "Alla ricerca di Alicia", Jessica Nunez ha detto alle sue decine di migliaia di follower: "Voglio dare gloria a Dio per aver risposto alle preghiere e per questo miracolo".



Le autorità sia del Montana che dell'Arizona non hanno detto da quanto tempo Navarro fosse a Havre prima di entrare nella stazione di polizia. Havre è circondata da terreni agricoli e si trova a nord della riserva indiana di Rocky Boy.



Waite ha descritto la riunione di Navarro con sua madre questa settimana come "emotivamente travolgente" e che Navarro ha detto che era dispiaciuta per "quello che ha fatto passare a sua madre".