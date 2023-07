Aggredisce almeno sette agenti: scatta protocollo per Commander, il pastore tedesco dei Biden

Commander, il pastore tedesco dei coniugi Biden ha morso o inseguito diversi agenti dei servizi segreti, sollevando preoccupazioni tra coloro che sorvegliano la famiglia Biden per il comportamento e l'aggressività del cane, secondo e- mail e documenti trapelati. Da quando è arrivato alla Casa Bianca come un cucciolo di 3 mesi più o meno nello stesso periodo in cui il pastore tedesco più anziano dei Biden, Major, è stato affidato a un'altra casa dopo diversi morsi, Commander ha morso almeno sette persone.

Altre volte è corso verso di loro o ha abbaiato in modo violento. Il comportamento aggressivo del cane, che copre un periodo di quattro mesi dalla fine del 2022 all'inizio del 2023, è registrato in una serie di documenti ottenuti dal gruppo conservatore Judicial Watch e riportato per la prima volta dal New York Post.

La portavoce della first lady Jill Biden, Elizabeth Alexander, ha dichiarato che la prima famiglia ha risposto al comportamento del cane implementando "protocolli e addestramento al guinzaglio aggiuntivi, oltre a stabilire aree designate in cui Commander può correre ed esercitarsi".

"Il complesso della Casa Bianca è un ambiente unico e spesso stressante per gli animali domestici, e la First Family sta lavorando per rendere questa situazione migliore per tutti", ha detto Alexander. "Il presidente e la first lady sono incredibilmente grati al personale dei servizi segreti e della residenza esecutiva per tutto ciò che fanno per mantenere loro, la loro famiglia e il paese al sicuro".