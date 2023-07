Alcaraz è il nuovo Re di Wimbledon, Djokovic ko in cinque set. Fine di un'era

Grandi aspettative per questa partita. Tensione alle stelle. Seconda finale Slam per il giovane, 35esima per la vecchia guardia. Il passato e il futuro del tennis oggi pomeriggio in campo all’All England Club. Dopo un inizio di match difficoltoso, lo spagnolo ha saputo approfittato del calo psicologico del serbo, che alla sua nona finale nel torneo londinese (e aver vinto le ultime quattro edizioni di fila) era a caccia dell'ottavo titolo sull’erba per uguagliare Federer. Niente da fare per lui. Detronizzato in poco meno di cinque ore.

Primo set. Carlitos è teso e arriva subito il break. 2-0 per Nole in pochissimi minuti. Lo spagnolo deve osare di più e non farsi intimorire dalla leggenda che ha di fronte. Scambi da urlo nel terzo game, due punti spettacolari vinti da Nole che alza subito il ritmo e si porta facilmente sul 3-0. Alcaraz è fuori giri, confuso, commette troppi errori e subisce un altro break. 4-0 per il serbo. Sul 5-0 Carlitos riesce a tenere il servizio, 5-1 per Il serbo. Djokovic è in forma strepitosa e si vede, 6-1 per lui in mezz’ora di gioco. Dominio assoluto nel set.

Secondo set. Lo spagnolo parte bene, tiene il servizio. Importantissimo per il 20enne aver conquistato il primo game. Sembra essere riuscito a trovare un po’ di aggressività. Nel secondo difficilissimo game si va ai vantaggi, Carlos brekka il serbo e sorride di nuovo: 2-0 per lui. E’ tornato lucido e combattivo ma il serbo non molla, e dopo un terzo game combattutissimo, si porta a casa il controbreak. Urlo liberatorio di Nole. Lo spagnolo però continua a spingere e a far commettere degli errori all’avversario. E tra alti e bassi di entrambi si arriva sul 3 pari. Settimo game a zero per Alcaraz, che ritrova consapevolezza del suo valore. Braccio di ferro tra i due con il serbo che manifesta un certo nervosismo. Dopo un’ora e 30’ circa Nole al servizio sul 5-4 per lo spagnolo. Sul 40 pari si vede tanta tensione da parte dello spagnolo. E Djokovic salva il servizio e il game. 5 pari. 6 pari e tie-break. Sul 6-5 il serbo sbaglia: 6 pari. 7-6 per Alcaraz, set-point ed è anche un set pari con il punteggio 7(8)-6(6). Il serbo scuote la testa, sa di aver sbagliato tanto in questa seconda frazione.