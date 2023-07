Alessio D'Amato entra a fa parte di Azione: "Pd subalterno a M5S, ci saranno altre uscite"

L'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, candidato per il centrosinistra alla guida della Regione, dice addio al Pd per entrare a far parte di Azione.

''Con il Pd ho sollevato una questione di subalternità rispetto al M5S. Ho pubblicamente detto che non condividevo alcune iniziative intraprese e prendo atto che non ci sono state risposte né chiamate. Lo faccio dolorosamente ma in maniera consapevole. Ecco perché ho scelto di aderire ad Azione'', ha detto D'Amato, annunciando il suo ingresso nel partito guidato da Calenda.

All'interno del Partito democratico sono in molti a condividere il pensiero di D'Amato: ''Dai messaggi che ricevo sono tanti. È chiaro che non è facile ma io penso - afferma l'ex assessore pd - che nei prossimi mesi ci saranno altre scelte come la mia. Non significa essere in contrapposizione, significa lavorare nel campo del centrosinistra ma rafforzando il profilo riformista''.

''Il mio impegno prosegue con la mia storia politica che rivendico e che nasce da quella scuola di partito come insegnava Amendola. Oggi si riparte, io - dice D'Amato - non ho fatto le scuole a Lugano, come sapete, ma a Labaro, borgata storica di Roma, e desidero continuare a fare politica con lo stesso spirito di sempre''.