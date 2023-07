Scatta l'allarme dai sensori di movimento di un palazzo a Genova, evacuate 31 famiglie

I sensori collocati su un edificio sopra il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova hanno generato un allarme che ha portato all'evacuazione dell'intero palazzo. Dallo stabile sono stati allontanati 31 nuclei familiari. Il Comune di Genova metterà a disposizione alloggi o sistemazioni in alberghi per quanti non troveranno una sistemazione da amici o parenti.

L'allarme è stato registrato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della Incolumità pubblica. I lavori sono stati sospesi per consentire il sopralluogo dell'ingegnere. L'evacuazione è stata decisa dopo le verifiche dei tecnici della Pubblica incolumità e i vigili del fuoco.

Attivato il piano di emergenza

"Abbiamo attivato il piano di emergenza di Protezione civile per un'immediata sistemazione dei residenti di via Terpi 20. Con la Polizia locale e i volontari siamo sul posto e vicini alle famiglie coinvolte, pronti a soddisfare ogni loro esigenza" ha detto l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino, che ha effettuato un sopralluogo. I condomini dovranno lasciare l'edificio già da questa notte, come stabilito dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile.