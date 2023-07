Allerta Nato e Kiev: "Mosca può colpire nel Mar Nero", aumenta la vigilanza. Le strategie russe

Occhi puntati sul Mar Nero: è lì che la Russia potrebbe concentrare la sua offensiva sul grano. La Nato e l'Ucraina hanno fatto per la prima volta il punto su quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della guerra. Mosca non solo si è ritirata dall'intesa sull'export di grano mediata da Nazioni Unite e Turchia bombardando ripetutamente le infrastrutture di stoccaggio dei cereali ucraini, specie ad Odessa, ma ora potrebbe anche causare un incidente ad una delle centinaia di imbarcazioni civili che solcano l'antico Ponte Eusino

La "Russia potrebbe provocare una situazione insolita con un attacco a una nave straniera e incolpare l'Ucraina per questo", aveva affermato la responsabile per i media Natalia Humeniuk.

Mosca, dal canto suo, prosegue la sua strategia. A San Pietroburgo, Vladimir Putin sarà al forum Russia-Africa. La partecipazione dei leader africani, rispetto al vertice del 2019, è pressoché dimezzata e il Cremlino ha messo sotto accusa "la sfacciata ingerenza" dell'Occidente. Con i leader presenti, tuttavia, Putin punta a rafforzare la cooperazione e, forse, avendere anche il suo grano.

Lo stop all'accordo per l'export di quello ucraino rischia infatti di mettere in seria difficoltà Medio Oriente, Sudest asiatico e Africa. Bangladesh, Kenya e Egitto, secondo un'analisi di Coldiretti, sarebbero i Paesi più colpiti dalla crisi. "Il cibo non può essere un'arma di ricatto, ed è per questo che sosteniamo l'accordo sul grano" tra Mosca e Kiev, ha sottolineato il vice premier e ministro degli EsteriAntonio Tajani chiudendo il vertice sulla sicurezza alimentare alla Fao.