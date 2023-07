AMAMIeBASTA riparte la campagna contro l'abbandono degli animali

Torna la campagna messa a punto da LNDC Animal Protection e Anas per sensibilizzare contro il fenomeno dell'abbandono degli animali, ancora troppo presente in molte zone del nostro Paese. L'obiettivo di #AMAMIeBASTA è di ricordare il grave impatto che questo gesto può avere sull'animale stesso che lo subisce, ma anche sul resto della società. L'abbandono è una crudeltà per gli animali e al tempo stesso una minaccia per la circolazione stradale. L'arrivo dell'estate e delle vacanze comporta sempre un incremento del traffico e, di conseguenza, un aumento del pericolo di incidenti che possono coinvolgere i tanti animali che ancora vengono abbandonati o che vivono da randagi e quindi anche tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade italiane.

La campagna, come ogni anno, ha l'obiettivo di contrastare gli incidenti provocati sulle strade dall'abbandono di animali, per tentare di prevenire sia il crudele fenomeno dell'abbandono sia gli incidenti che da questo possono derivare. La campagna #AMAMIeBASTA invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante che rappresenti un pericolo per la circolazione lungo la rete stradale e autostradale di Anas a informare le Forze dell'Ordine al numero unico di emergenza 112 (Forze di Polizia e Vigili del Fuoco).

I dati rilevati dal ministero della Salute evidenziano che in molte regioni, soprattutto del Sud, il randagismo ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo. L'abbandono degli animali, in Italia, oltre ad essere un atto crudele, immorale e fonte di pericolo per l'animale stesso e le persone, è punito dal Codice Penale (art. 727 c.p.) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandona animali domestici.