Polvere sahariana in arrivo: influirà sulla qualità dell'aria in Europa

Qualità dell'aria a rischio a causa della polvere sahariana, nella maggior parte del Mediterraneo occidentale, ma in particolare in Spagna, dove si prevede che il pm10 di superficie elevata coprirà gran parte del Paese, con un picco nell'area in luglio.

Il servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus (Cams) sta monitorando un episodio di trasporto di polvere sahariana iniziato durante il fine settimana. Le osservazioni Cams mostrano che le concentrazioni di particolato (pm10) nel Mediterraneo meridionale aumenteranno a causa della polvere in arrivo, influenzando negativamente la qualità dell'aria principalmente in Spagna, ma anche in tutto il Mediterraneo occidentale, comprese parti dell'Italia e della Francia meridionale. Nelle regioni più colpite il pm10 supererà la soglia di esposizione media nelle 24 ore di 50 g/m 3 stabilita dall'Unione europea per questo tipo di inquinanti.

Il trasporto di polvere in Spagna coincide con l'ondata di caldo che colpisce il Paese, poiché entrambi i fenomeni sono guidati dall'aria calda proveniente dal Sahara. Inoltre, un trasporto a lungo raggio di polvere sahariana attraverso l'Oceano Atlantico ha raggiunto i Caraibi e si prevede che continuerà nei prossimi giorni.