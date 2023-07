Salvini: "Valutiamo sospensione o revoca della patente per chi abbandona gli animali"

E' stretta del governo sull'abbandono degli animali che si intensifica soprattutto nei mesi estivi.

"Per dissuadere qualche incivile da gesti di abbandono e di morte, nel disegno di legge sulla sicurezza stradale in arrivo in discussione al Parlamento stiamo valutando modifiche al fine di inasprire le sanzioni per chi abbandona un animale domestico su strada, arrivando fino alla revoca e alla sospensione della patente", ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in question time in merito alle misure per favorire l’accessibilità degli animali di affezione alle spiagge e al trasporto aereo.