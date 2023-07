Antonio Tajani: "Non saremo predatori dell'Africa. Abbiamo un occhio amico, non colonizzatore"

“Vogliamo affrontare la questione africana attraverso una strategia di investimenti ampia, che passi da impegni concreti, guardando con occhio da amico e non da colonizzatore”. Antonio Tajani affida queste parole a un'intervista rilasciata a La Stampa a poche ore dall'apertura dei lavori della prima Conferenza internazionale sullo sviluppo e le migrazioni, voluta da Giorgia Meloni oggi alla Farnesina.

Alla tavola rotonda sono attese istituzioni europee, i Paesi del nord Africa e del Golfo, oltre a realtà bancarie, sia europee che internazionali.

“Dobbiamo aiutare a creare aziende e un tessuto industriale, anche attraverso delle joint venture, senza sfruttare i Paesi che hanno materie prime” - ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri. Il cosiddetto piano Mattei, secondo Tajani, non si può limitare quindi al solo impegno dell'Italia ma “si allarghi all'Europa, ai paesi del Golfo" e , magari, alla Turchia e agli Stati Uniti, altrimenti "non si va lontano".

In merito ai recentissimi accordi con la Tunisia, “salvare le vite in mare - afferma il vicepremier - è fondamentale” e, per evitare nuove tragedie “si deve investire per fare crescere questi Paesi”. Pur riconoscendo che il problema degli orrori delle carceri libiche e dei respingimenti nel deserto non possano ridurre la risposta alle operazioni di polizia, secondo Tajani “serve un coinvolgimento ampio che guardi alla lotta al cambiamento climatico, alle carestie, ai trafficanti di esseri umani”.

La questione Egitto, Zaki e Regeni. “Su entrambi i casi Al Sisi ha più volte assicurato collaborazione e sostegno per arrivare a una soluzione” e se per il caso di Patrick Zazi si è ottenuto un risultato senza clamore, “continueremo a fare lo stesso per Regeni. Abbiamo interessi economici con l'Egitto ma - assicura il ministro - questo non ci esime dall'adottare alcune iniziative diplomatiche".