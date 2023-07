APXGP, il team F1 con Brad Pitt al volante per le riprese di un film durante Silverstone

Ci siamo, tutto quello che si diceva, a voce bassa, è vero. Brad Pitt sarà sul circuito di Silverstone per le riprese di un film sulla F1. Uno stand immaginario del team Apex, che è al centro della trama. Svelate le prime immagini della monoposto, che durante il GP di Gran Bretagna dovrebbe girare per il circuito in alcune scene di un film dedicato alla competizione e creato in collaborazione con il Circus. APXGP è il nome del "mezzo" e si tratta di una vettura, in realtà di Formula 2 con una livrea camuffata per somigliare a una Formula 1, e dato che per guidare una vettura di F1 è obbligatorio possedere la super licenza, gli attori guideranno una monoposto di "categoria inferiore" adattata per l’occasione. Piloti speciali, ma alle prime armi, saranno il più noto Brad Pitt e Damson Idris, Silverstone accoglierà un vero e proprio undicesimo team, tanto da aver ricevuto un box tutto suo in mezzo tra quelli Ferrari e Mercedes. Ce da aspettarsi immagini molto dinamiche , il più realistiche possibile. Il Circus ha così dato la possibilità di girare alcune scene della pellicola proprio durante le fasi del Gran Premio. Il film di Joseph Kosinski ambientato nel mondo delle monoposto, prodotto dal titano dell’action Jerry Bruckheimer e dal campione di Formula 1 Lewis Hamilton per un nota piattaforma video. Kosinski ha infatti intenzione di ripetere l’esperienza di Top Gun: Maverick, sempre prodotto da Bruckheimer, e girare le scene delle corse dal vivo, anziché con l’uso della CGI.