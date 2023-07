Arabia e Russia avanti con i tagli, petrolio in rialzo. 4 luglio, anche in Europa scambi ridotti

Per i mercati una giornata di pausa in vetta. L'indice Ftse Mib di Milano a metà pomeriggio è invariato, ma con 28.450 punti si mantiene in prossimità dei massimi dal 2008 toccati ieri. Anche i tre principali indici di Wall Street ieri hanno chiuso sui massimi dell'ultimo anno, grazie in particolare al +6,90% di Tesla, dopo che la società ha comunicato i dati delle consegne nel secondo trimestre.

Oggi i mercati statunitensi sono chiusi per il giorno dell'Indipendenza. Calma piatta anche in Europa. A Milano scendono i bancari, su invece i titoli petroliferi, guidati da Saipem, +4,34%.



Sale infatti il petrolio, +1,50% per il Brent, scambiato a 75,60 dollari al barile. Questo il giorno dopo l’annuncio del prolungamento dei tagli alla produzione da parte di Russia ed Arabia Saudita, per un totale di un milione e mezzo di barili al giorno.