Arriva la social card 'Dedicata a te': 380 euro per 1,3 milioni di italiani

Arriva la carta 'Dedicata a te': disponibile dal 18 luglio.

La carta elettronica distribuita da Poste italiane, con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, è destinata alle famiglie con almeno tre componenti e con Isee fino a 15mila euro.

'Dedicata a te': come funziona

La carta potrà essere ritirata dal 18 luglio negli uffici postali, dopo aver ricevuto una comunicazione dal comune di residenza, e dovrà essere attivata entro il 15 settembre (pena la perdita del bonus). Lo ha spiegato oggi il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa di presentazione della card.

La Card per le famiglie con almeno 3 membri

Prima di andare alle Poste a ritirare la card, intestata al famigliare che ha richiesto l'Isee, bisognerà attendere il messaggio con cui il Comune di appartenenza, dal 18 luglio, comunicherà alle famiglie beneficiarie il numero della carta e l'indirizzo dell'ufficio incaricato alla consegna. Quest'ultima sarà possibile a partire dal 24-25 luglio.

Gli sconti per i possessori della card

Ai possessori della Card 'Dedicata a te', ha specificato il ministro Francesco Lollobrigida, "spetta una scontistica del 15% per la spesa effettuata negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione Masaf, Grande distribuzione e Confesercenti". Inoltre, questo sconto si "cumula alle promozioni regolarmente attuate dagli esercizi commerciali".

Le procedure per la Card attivate da 7.500 Comuni

Sono 7.558 su 7.901 i Comuni che hanno attivato le procedure per la consegna della tessera salva carello e "mi auguro a breve sarà attivata da tutti dice il ministro-. Le famiglie aventi diritto sono state individuate dall'Inps sulla base della norma. L'Inps comunica entro il 15 luglio ai Comuni la lista dei beneficiari che manderanno la comunicazione ai diretti interessati. Dal 17 luglio partirà la distribuzione delle carte presso gli Uffici Postali, a cui potranno rivolgersi i beneficiari di ottenerla".

Con la 'carta dedicata a te' il governo mette in campo 500 milioni di euro. ''I fondi previsti - ha detto il ministro - saranno ripartiti tra tutti quelli che hanno attivato la carta, quindi ci sarà potenzialmente un ulteriore valore aggiunto''.

Card non sommabile a Reddito di Cittadinanza

Tra i beneficiari della misura antinflazione, vi sono cittadini residenti nel territorio italiano con Isee non superiore ai 15.000 euro annui, che non godono di altre integrazioni da parte dello Stato, ovvero "le famiglie più colpite dalla crisi e dall'inflazione" ha precisato il ministro Lollobrigida. Sono pertanto esclusi i titolari di Reddito di cittadinanza, del Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) e Indennità mensile di Disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll), e ancora di Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, Cassa Integrazione (Cig) o qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.