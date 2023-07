Maxcel Amo Manu conquista il primo oro azzurro ai Mondiali paralimpici di Parigi

L'atleta paralimpico azzurro Maxcel Amo Manu trionfa nei 100 metri T64 ai Mondiali di Parigi con un tempo di 10"71. È il primo oro e la prima medaglia dell'Italia nel corso di questi campionati, ma anche il primo slot per le Paralimpiadi in programma sempre in Francia l'anno prossimo. Nella finale succede di tutto: una falsa partenza, più rinvii e un'ammonizione per il 31enne azzurro. Nonostante tutto questo Maxcel Amo Manu fa una prestazione super, staccando di otto centesimi il costaricano Sherman Guity e di 14 il tedesco Felix Streng. "Mamma mia che emozione, provo un misto di emozioni, sono felicissimo, mi viene da piangere ma non posso - esclama Manu -. Ho avuto dei problemi con la cuffia della protesi, infatti ho preso anche il giallo. È un problema che già avevo avuto e, con questa tensione, ne avevo ancora più del solito. Ho fatto proprio una brutta partenza ma volevo proprio vincere. Adesso vogliamo prenderci tutto". Nella finale dei 100 metri T44 un altro azzurro, Marco Cicchetti, strappa il quarto posto e il pass per Parigi 2024. Il 24enne romano registra un tempo da 12"39 staccando di 3 centesimi Denzel Namene, atleta namibiano e suo diretto avversario.

Tra le ragazze Arjola Dedaj è sesta nel salto in lungo T11, dopo avere superato in mattinata il primo turno dei 100 metri con un tempo di 12"95. In semifinale non fa altrettanto bene ed è terza in 13"11: la nona posizione in classifica generale non le garantisce l'accesso in finale.

Giovedì giornata intensa per gli atleti paralimpici azzurri. In mattinata Assunta Legnante cerca di difendere il suo titolo F11 di lancio del disco. Giuliana Chiara Filippi affronta i turni dei 100 metri con l'obiettivo di arrivare in finale, prevista per il pomeriggio. Alle 19.25 le tre ragazze protagoniste delle Paralimpiadi di Tokyo, Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, puntano a fare il pieno di medaglie nei 100 metri T63. Riccardo Bagaini chiude la giornata con le qualificazioni dei 400 metri T47.

Diretta tv su Rai Sport e streaming su RaiPlay dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.00, e sintesi della giornata di gare su Rai 2 dalle 14.00 alle 14.45.