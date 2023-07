Cento metri femminili T63: podio tutto italiano come a Tokyo

Podio tutto italiano nei 100 metri femminili T63 agli Europei di atletica paralimpica di Parigi. Ambra Sabatini conquista l'oro e batte il record del mondo con 13”98, argento per Martina Caironi e bronzo per Monica Contrafatto. Tutto come ai Giochi di Tokyo quando Sabatini, 19enne originaria di Livorno e residente a Porto Ercole (Grosseto), con 14"11 aveva realizzato già allora il record del mondo, Martina Caironi, 31enne originaria di Alzano Lombardo (Bergamo) e residente a Bologna, aveva vinto l'argento con un tempo di 14"46 e Monica Graziana Contrafatto, 40enne originaria di Gela (Caltanissetta) e residente a Roma, aveva conquistato il bronzo con 14"73. Sabatini è la prima atleta paralimpica a scendere sotto il muro dei 14 secondi.