Famiglia sterminata in Cadore: arrestata la conducente dell'auto. Forse era al cellulare

C'è l'ipotesi uso improprio del cellulare da parte della conducente dell'autovettura che ieri pomeriggio attorno alle ore 15,45 ha falciato un'intera famiglia a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese uccidendo tre persone, un bimbo di due anni, suo padre e la nonna. Non viene escluso che a provocare il terribile incidente stradale sia stato un momento di disattenzione causato proprio dal cellulare, un messaggio o una semplice ma fatale consultazione. La donna, una trentenne tedesca, in stato di shock, è stata arrestata nel corso della notte con l'accusa di omicidio stradale plurimo.

L'interrogatorio nella caserma dei carabinieri si è svolto con il supporto di un'interprete. La donna è stata sottoposta ad esame tossicologico ed alcolimetrico. Sulla strada non ci sono segni di frenata e i testimoni hanno raccontato di un'Audi nera lanciata a forte velocità - alcuni parlano addirittura ampiamente oltre i cento chilometri orari - lungo via Udine, la strada regionale che conduce a Sappada. A perdere la vita tre abitanti di Favaro Veneto, località alle porte di Mestre in provincia di Venezia.

Sul colpo sono morti, mentre stavano passeggiando sul marciapiede, Marco Antoniello di 48 anni, falegname a Dese, e Maria Grazia Zuin di 65, ex dipendente dell'Ulss andata in pensione circa cinque anni fa, rispettivamente papà e nonna del piccolo Mattia di due anni morto poco dopo l'arrivo all'ospedale 'San Martino' di Belluno. Il bambino, soccorso sulla strada in condizioni disperate ma ancora in vita, è stato elitrasportato con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore in ospedale. I corpi sono stati ritrovati a circa trenta metri dal luogo del tremendo impatto. Elena Potente, 42 anni, moglie di Marco Antoniello, stava spingendo il passeggino con suo figlio Mattia ed ora è ricoverata in ospedale a Pieve di Cadore in stato di shock e con diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Lucio Potente, 67 anni, molto conosciuto nel calcio dilettantistico dopo essere stato ex portiere in diverse società del Veneto, è anche lui ricoverato in ospedale perché colto da malore per aver visto i corpi senza vita dei suoi cari. Si è salvato il fratello di Mattia che in quel momento era leggermente distante perchè in bicicletta.