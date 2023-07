Jake Dennis vince Gara 2 dell'E-Prix di Roma

Sul circuito capitolino dell’Eur vittoria dal peso specifico incredibile per Jake Dennis in Gara 2. Il successo del pilota della Andretti, infatti, arriva a due gare dal termine del campionato, nella giornata in cui i suoi diretti rivali per il titolo mondiale, Mitch Evans e Nick Cassidy, sono rimasti a secco di punti.

La condizione ideale per approcciare al meglio il double appuntamento dell’E-Prix di Londra.

Errore grave quello di Evans, che al secondo giro ha compromesso non soltanto la sua gara ma anche quella di Cassidy.

Ottima prestazione invece per la Nissan e soprattutto per Norman Nato, che nonostante un danno all'ala anteriore ha saputo tenere dietro Sam Bird, vincitore ieri di gara 1 , e centrare un podio sorprendente.

Con i 29 punti conquistati oggi il pilota inglese, leader della classifica generale, ha 14 punti di vantaggio su Cassidy.